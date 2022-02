PM: Company of Heroes 3 – Kampagnen-Missionen (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Company of Heroes 3 – Kampagnen-Missionen

Die legendäre Strategiespielserie kehrt zurück und kombiniert intensive Kämpfe mit neuen Strategieelementen in einer atemberaubenden mediterranen Umgebung. Company of Heroes 3™ erscheint 2022 für PC und verlagert die vertraute Geschichte der Serie auf einen brandneuen Kriegsschauplatz.

In Company of Heroes 3 können Spielerinnen und Spieler authentische neue Features wie die dynamische Kampagnenkarte und die vollständige taktische Pause erleben, um sich ihren Weg zum Sieg zu erkämpfen. In einem brandneuen Video erklären die Entwickler von Relic Entertainment, wie das Kampagnen-Gameplay in Company of Heroes 3 einen großen Sprung nach vorne macht – mit einem starken Fokus auf Wiederspielbarkeit.

Die neue dynamische Kampagnenkarte bietet ein „Sandbox“-ähnliches Gameplay, das es Spielerinnen und Spielern ermöglicht, die gesamten Kriegsanstrengungen zu befehlen und ein einzigartiges Maß an strategischer Auswahl zu erleben. Missionsdesigner David Milne erklärt im Video, dass Relic die Missionen so gestaltet hat, dass jede Mission herausfordernd ist, aber auch immer abgeschlossen werden kann – unabhängig davon, welche Fraktionen, Kompanien oder Einheiten man ausgewählt hat. Die Entwickler verraten in dem Video zudem, dass Spielerinnen und Spieler epische historische Schlachten an berühmten Schauplätzen erleben werden, während sie auch die kleineren, unerzählten Geschichten des Zweiten Weltkriegs entdecken können.

Weitere Informationen zu Company of Heroes 3 gibt es auf www.companyofheroes.com . Dort kann man sich auch für CoH-Development anmelden, Relics Community-Plattform, auf der man exklusive Einblicke in die Entwicklung des Spiels erhält und sich sogar in die Entwicklung einbringen kann. Mehr über das Spiel gibt es auf YouTube, Twitter, Discord, Twitch und Facebook. Für weitere Informationen über SEGA Europe besucht man www.sega.co.uk und folgen SEGA auf Facebook , Instagram , YouTube , Twitch und Twitter .