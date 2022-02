Company of Heroes 3: Entwickler-Tagebuch zu Kampagnen-Missionen

PC

Entwickler Relic Entertainment meldet sich mit einem neuen Video zur Entwicklung des Weltkriegs-Strategiespiels Company of Heroes 3 zurück. Darin geht es um das Gameplay der Kampagne, in der ihr die Kriegsgeschicke in Italien lenkt.

Laut Relic soll sich die neue Kampagne durch mehr Wiederspielbarkeit auszeichnen. Die neue Strategie-Karte soll dabei ein freies Spielerlebnis ähnlich dem von Sandbox-Titeln ermöglichen. Das Missions-Design soll euch fordern, gleichzeitig aber sei jeder Einsatz stets gewinnbar, unabhängig von den eingesetzten Kompanien und Einheiten eurer gewählten Fraktion. Dazu hätten sowohl große historische Schlachten als auch kleinere Geschichten ihren Platz in der Kampagne.

Company of Heroes 3 erscheint 2022 für PC.