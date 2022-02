PM: Erhaltet einen Einblick in die große Vielfalt an erstaunlichen Dingen, die ihr im Verbotenen Westen tun könnt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wenn Aloy am 18. Februar die Grenze des Verbotenen Westens erkundet, wird sie eine Vielzahl von aufregenden Dingen entdecken: Nahkampfplätze in Siedlungen, Beuteverträge in der Wildnis, Außenposten und Lager, in denen es von Regallas Rebellen wimmelt, sowie geheimnisvolle Herausforderungen, Ruinen und noch vieles mehr.

Schaut euch all diese Aktivitäten einmal genauer an. Aber denkt daran, dass der Verbotene Westen ein riesiger und gefährlicher Ort ist, der weit mehr Geheimnisse und Abenteuer bereit hält, als wir hier heute enthüllen können!