Horizon - Forbidden West: Neuer Trailer zeigt Aktivitäten in der Welt

PS4 PS5

Am 18. Februar 2022 werdet ihr Aloys neues Abenteuer in Horizon - Forbidden West erleben können. Sony und Guerilla Games rühren bereits fleißig die Werbetrommel für das Open-World-Abenteuer und haben dazu nun einen weiteren Trailer veröffentlicht. Der stellt die Aktivitäten und Herausforderungen in den Vordergrund, denen ihr euch im verbotenen Westen stellen müsst. Anschauen könnt ihr das Video unter dieser News.

So seht ihr beispielsweise Nahkampfarenen in Siedlungen, in denen ihr eure Kräfte messen könnt. In der Wildnis könnt ihr auf die Jagd gehen und Beuteverträge angehen, außerdem müsst ihr abermals Außenposten und Lager von Rebellen befreien. Weiter gibt es gefährliche Ruinen und sogar eine Art Gladiatorenkämpfe gegen Maschinen.