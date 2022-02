Suicide Squad - Kill The Justice League: Gerüchten zufolge erst 2023

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Eigentlich soll irgendwann in diesem Jahr mit Suicide Squad - Kill The Justice League ein neues Superheldenspiel von Rocksteady erscheinen. Oder vielmehr ein Antihelden-Spiel, denn ihr werdet in die fiesen Häute von Deadshot, Harley Quinn, King Shark und Captain Boomerang schlüpfen. Wie Jason Schreier von Bloomberg nun erfahren haben will, wird das tödliche Quartett doch nicht mehr in diesem Jahr losziehen.

Erfahren habe das Schreier von eine Quelle, die dem Entwicklungsteam nahe sei. Ganz abwegig ist dieses Gerücht natürlich nicht, durch die anhaltende Corona-Pandemie wurden bereits zahlreiche Titel verschoben, darunter auch Werke des Suicide-Squad-Publishers Warner Bros. Interactive.