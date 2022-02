PM: Am 8. Februar fällt der Startschuss für das Tom Clancy’s Rainbow Six® Invitational 2022 (Ubisoft News)

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Düsseldorf, 3. Februar 2022 – Ubisoft gab heute bekannt, dass das Tom Clancy’s® Rainbow Six Invitational 2022 vom 8. bis zum 20. Februar stattfinden wird. Nach einer langen Season bereiten sich die weltweit 20 besten Teams auf das am meisten erwartete Event des Jahres in Rainbow Six E-Sports vor, in der Hoffnung, den Titel des Weltmeisters zu erringen und den begehrten Hammer in die Höhe zu stemmen. Aufgrund neuer Vorschriften und Veranstaltungsbeschränkungen in Quebec, Kanada, wo das Six Invitational 2022 stattfinden sollte, wurde das Event nach Stockholm, Schweden, verlegt. Da die Gesundheit und Sicherheit der Profispieler:innen, Fans, Mitarbeiter:innen und Partner:innen für Ubisoft oberste Priorität hat, wird die Veranstaltung in einer LAN-Umgebung mit strengen Hygienemaßnahmen stattfinden und es wird kein Publikum vor Ort geben. Das Six Invitational ist mehr als nur ein Turnier. Es ist ein besonderer Moment für die gesamte Siege-Familie, der Gastgeber für atemberaubende Matchups, Community-Events und aufregende Neuigkeiten zum Start in ein neues Spielejahr. Zusätzlich zu den Wettkämpfen wird das Event am 19. Februar auch Enthüllungspanels mit Details zur nächsten Season von Rainbow Six Siege und am 20. Februar Updates zur Zukunft des Spiels und seiner E-Sportszene während der Year 7 Roadmap bieten. Außerdem können bei der bereits sechsten Edition ausgewählte Streamer:innen und Content Creator:innen eine zusätzliche Zuschauererfahrung für das Six Invitational auf ihren eigenen Kanälen im Rahmen von Ubisofts neuem Online-Watch-Party-Programm bieten. Mit dem Watch-Party-Programm eröffnet sich eine neue Möglichkeit für das Six Invitational 2022, da es darauf abzielt, der Rainbow Six-Community mehr Wege zu bieten, ihre liebsten E-Sportsinhalte zu genießen. Der Wettbewerb beginnt mit der Gruppenphase, in der die 20 qualifizierten Mannschaften in 4 Gruppen zu je 5 Mannschaften aufgeteilt werden, wobei die besten 4 Mannschaften jeder Gruppe in die Playoffs einziehen.

Dies sind die 20 Teams, die während des Six Invitationals 2022 gegeneinander antreten:

Zusätzlich zum Wettbewerb wird es beim Six Invitational auch ein Wohltätigkeits-Showmatch geben, bei dem 10 der besten Content Creator aus der Rainbow Six Siege-Community um ein Preisgeld von 50.000 US-Dollar kämpfen, welches vollständig an SpecialEffect gespendet wird. Das Match wurde aufgezeichnet und wird am 18. Februar um 16:30 Uhr MEZ live im Stream übertragen.

Weitere Informationen zum Six Invitational 2022 wie Details zum Wettbewerbsformat, Zeitpläne, Online-Watch-Programm, Gesundheits- sowie Sicherheitsmaßnahmen, Twitch Drops, Merchandise und mehr sind im Event Guide zu finden: https://rainbow6.com/SI2022EventGuide Alles über Rainbow Six E-Sports gibt es unter: https://rainbow6.com/esports, https://instagram.com/R6esports und https://twitter.com/R6esports.

*Mehr Informationen zu der Wallet-Belohnung gibt es unter: https://store.ubi.com/de/wallet-event **Ausgenommen sind Ingame-Währungen, das Ubisoft+ Abonnement und physische Produkte (Bücher, Comics u.Ä.). Mehr Informationen dazu unter https://ubisoftconnect.com/de-DE/shop-discount/. About the Rainbow Six Esports Global Program Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’s Esports includes 4 main regions, Europe, North America, Latin America and Asia-Pacific. All four regions run in parallel their own dedicated regional leagues, all feeding into one unique and global race towards a qualification for the Six Invitational, the pinnacle of the Rainbow Six Siege competitive year. As teams across the four regions face off in regional and global competitions, featuring 3 Majors and regional leagues, they will be ranked based on an in-depth point system that rewards sustained performance. Each competitive Season runs for nearly a year, from March through the following February. Each Season will be divided into 4 quarters. The first three quarters correspond to the 3 “Stages” of the regional leagues and conclude with a Six Major bringing together 16 of the world’s best teams – four per region across the four regions. Each stage awards prize money and points for the Global Standings. The Global Standings determine the sixteen teams earning a spot to the annual Six Invitational. Following the 3 stages, the last quarter of the season will be dedicated to regional finals and relegations. The season will then conclude with the Six Invitational that will crown the world’s best team. Four additional teams will also have a chance to qualify for the Six Invitational through Regional Open Qualifiers, making the Six invitational a 20-team competition.