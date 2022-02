PM: Was ist so gut an FINAL FANTASY VII? (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wusstet ihr schon: In diesem Jahr 2022 feiert FINAL FANTASY VII - der Inbegriff eines heiß geliebten Klassikers - sein 25-jähriges Jubiläum!

Es ist ein Meilenstein für jedes Spiel und die andauernde Popularität ist ein fantastisches Dankeschön für die harte Arbeit und ein Lob auf das Talent des Teams, das diesen Klassiker erschaffen hat: Director Yoshinori Kitase und Character Designer Tetsuya Nomura haben kürzlich Folgendes dazu gesagt.

Es ist nur gerecht zu sagen, dass FINAL FANTASY VII ein Fan-Favorit ist - selbst jetzt 25 Jahre nach Erscheinen. Gerade dieser Teil der Serie wird gespielt und geliebt über Generationen. Falls ihr noch nicht das Vergnügen hattet, wundert ihr euch vielleicht "Warum?". Warum steht diese Spiel über den Dingen?

Nun, hier sind erstmal 5 gute Gründe, warum es ein "Must-Play-RPG" ist!

Der Beginn von FINAL FANTASY VII ist ein Musterbeispiel dafür, wie man ein Spiel beginnen sollte. Der Spieler wird sofort in die Handlung hinein geworfen. Sobald Cloud Strife aus dem Zug springt, hast du die Kontrolle und lernst alles über die Welt und die Mechanik des Spiels.

Es gibt keine langen Erklärungsversuche, komplexe Einführungen oder ellenlange Rückblicke - innerhalb von Minuten weißt du alles, was du wissen musst: Cloud ist ein Söldner, er arbeitet für eine Gruppe von Umweltaktivisten und er möchte den Reaktor des Energiekonzerns ShinRa in die Luft jagen, um diesen daran zu hindern, den Planeten zu zerstören. Boom - Fertig.

So ist ein solider Grundstein gelegt für die epische und komplexe Story, auf die das Spiel fußt. Gleiches passiert hinsichtlich des Gameplays. Innerhalb von Sekunden stehst du im ersten Kampf und wirst sanft, ohne großen Gefahren ausgesetzt zu sein, in das Active Time Battle System eingeführt.

Bis du die Bomben-Mission beendet hast, hast du das Kämpfen verinnerlicht - und das Spiel kann sich den komplexeren Themen wie dem Materia System zuwenden. Apropos…

Es ist einfach, Fähigkeiten dazu zugewinnen in FINAL FANTASY VII. Im Verlauf des Abenteuers sammelst du Materia. Diese Substanzen sind ein wichtiger Bestandteil des Ausrüstungssystems. Sobald du diese Kugeln in Waffen und Rüstung einsetzt, ermöglichen sie dir, die unterschiedlichen Fähigkeiten zu nutzen.

Das System ist leicht verständlich und zudem außergewöhnlich flexibel. Die Ausrüstungen haben unterschiedliche Anzahlen an Slots. Einige Slots sind miteinander verbunden, so dass du zwei Materia zusammenfügen und mit kombiniertem Effekt nutzen kannst.

Obwohl die Charaktere jede Form von Materia nutzen können, hat jeder Charakter eine Tendenz zu einer bestimmten Art von Fähigkeit. Das sollte man als Spieler nicht ignorieren. Aerith zum Beispiel ist prädestiniert für die Zauberei und kann eine ausgezeichnete Magierin werden. Barret hingegen gewinnt eher durch defensive, physische Fertigkeiten.

Letztlich jedoch entscheidet der Spieler, was welcher Charakter tut und wie er sich entwickelt. Du musst nur für dich herausfinden, was zu dir passt. Dieser Augenblick, wenn du eine besonders wirkungsvolle Kombination für dich entdeckt hast - das ist so beglückend!

Im Verlauf von FINAL FANTASY VII wirst du eine recht große Truppe an Freunden und Verbündeten um dich versammeln - und jeder von ihnen ist ein ansprechender und ernst zu nehmender Charakter.

Damit ist gemeint, dass das Spiel sie nicht nur so nebenbei existieren lässt, sondern, dass jedem Teammitglied seine eigenen Erlebnisse widerfahren, die es verändern und einschneidende Auswirkungen auf seinen Charakter haben.

Das Spiel ist vollgestopft mit unvergesslichen Momenten der unterschiedlichsten Figuren. Um nur zwei zu nennen: Red XIII Entdeckungsreise in den Cosmo Canyon, Cids Ärger und Depression über seine geplatzten Träume vom Weltraumflug... Sogar zwei optionale Teammates - Yuffie und Vincent - haben entscheidende Sidequests, währenddessen sie sich weiter entwickeln.

Nicht nur die Helden stechen heraus…

Es gibt so eine Redensart: Du kannst einen Mann danach beurteilen, welche Feinde er hat. Wenn da was dran ist, dann muss Cloud Strife demnach einer der besten Typen überhaupt sein.

Die Bösewichte in FINAL FANTASY VII sind unwiderstehlich. Sephiroth erhält natürlich besonders viel Aufmerksamkeit, und das zurecht, muss man sagen. Er ist eine tragische Figur, stellt eine sehr persönliche Bedrohung für das Team dar und ist in allem, was er tut äußerst gefährlich effizient. Dazu ist er im Besitz eines unglaublich coolen Schwertes.

FINAL FANTASY VII ist voll gepackt mit weiteren wirklich brillanten Antagonisten. Jeder von ihnen könnte in einem anderen Spiel als der führende Schurke den Ton angeben. Da ist der selbst gefällige und rücksichtslose Präsident ShinRa, der grausam und ehrgeizige Rufus so wie der düstere Wissenschaftler Hojo, um nur einige aufzuzählen.

Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle noch die Turks hervorheben. Tseng, Reno, Rude und Elena - ursprünglich ShinRas Schlägertrupp- tauchen auf, um die Helden beständig zu belästigen. Sie sind verantwortlich für eine ganze Reihe erinnerungswürdiger Momente.

Anders als andere üble Jungs stellen die Turks jedoch keine unmittelbare Bedrohung dar. Normalerweise haben sie ihre eigene Mission und sind gerne dazu bereit, Clouds Gruppe zu ignorieren oder sogar mit ihnen zusammenzuarbeiten, wenn es zu ihrem Vorteil ist. In einer besonders amüsanten Szene, verweigern sie sich dem Kampf mit der Begründung, dass sie gerade im Urlaub seien. Die Jungs rocken einfach!

Und jetzt ALLE: “Estuans Interius, Ira vehemti, Estuans interiu, Ira vehementi… Sephiroth!”

Okay, "One Winged Angel" funktioniert besser als Audio Track als in geschriebenem Wort, aber es ist ein wunderbares Musikstück. Wobei man das über jedes einzelne Werk Nobuo Uematsus zu FINAL FANTASY VII sagen kann.

Es ist eine vielseitige Tracklist, die vom rockigen Boss-Thema "Fight On!" bis zur verträumten Melodie "Cries of the Planet" alles bietet. Bei so vielen verschiedenen Stilrichtungen sollte man meinen, dass der Soundtrack wirr wäre, aber alle Tracks passen ohne Ausnahme perfekt zum Spiel und unterstreichen gekonnt die Stimmung der gewählten Szene. Uematsu ist ein Meister seines Fachs!

Dieser Artikel kann nicht mehr sein als ein erster Ansatz, den Erfolg von FINAL FANTASY VII zu erklären. Es gibt noch viel mehr erstaunliche Dinge, über die man schreiben könnte. Starke Nebenschauplätze, Chocobo Zucht, Schlagabtausch auf gigantischen Kanonen...

…und dies und das.... du weißt schon.

Du solltest FINAL FANTASY VII selbst für dich entdecken. Ab sofort ist es erhältlich für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, Windows 10 und iOS.

