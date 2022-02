PM: Xbox feiert den Black History Month 2022 (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Unser Ziel bei Xbox ist es, Menschen mit der Kraft des Gaming zusammenzubringen und ihre Freude, Kreativität und Teamwork zu fördern. Wir setzen uns für eine inklusive Community ein, in der alle Spieler*innen willkommen sind. Deswegen wollen wir die Stimmen unterrepräsentierter Gruppen im Bereich Gaming sichtbar machen und unterstützen. Anlässlich des Black History Month rücken wir die Werke von People of Color in den Mittelpunkt, die als Entwickler*innen und Producer*innen ein Community-übergreifendes Miteinander schaffen.

Da ich in der South Bronx aufgewachsen bin, liegt mir diese Thematik besonders am Herzen. Spiele waren für mich ein Weg, um nach der Schule Stress abzubauen. Ich erinnere mich gerne an die Sommernachmittage, die ich mit Halo und später Gears of War auf meiner ersten eigenen Xbox verbracht habe. Die Geschichten haben mich fasziniert, die Welten zogen mich in ihren Bann und die Helden inspirierten mich mit ihrer hoffnungsvollen Art. Das Gaming brachte mich mit Familienmitgliedern und Freund*innen zusammen. Die Erfahrungen stärkten meine Kreativität für Schulprojekte und sie förderten den Glauben, dass ich eines Tages selbst Teil der Branche sein würde. Ein Traum, den ich beharrlich verfolgte.

Auch wenn die Chancen nicht gut standen, habe ich nie an meinem Traum gezweifelt – und das eben auch deshalb, weil mir der Optimus der Gaming-Community immer wieder neuen Mut geschenkt hat. Nachdem ich der Medienkommunikation den Rücken gekehrt hatte, um im Einzelhandel zu arbeiten, begann meine Reise bei Microsoft. Sieben Jahre arbeitete ich im Microsoft Store in New York City, ehe ich mir meinen Traum erfüllte und zu Team Xbox wechselte. Als passionierter Gamer ist es mir wichtig, andere zu inspirieren und sie dazu zu ermutigen, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen.

Viele der Hürden, mit denen ich als Kind konfrontiert war, sind mittlerweile verschwunden. Obwohl es noch so viel zu tun gibt, bin ich stolz darauf, dass Xbox die Anzahl von PoCs in seinen Creator*innen verdoppeln konnte. Die repräsentative Sichtbarkeit dieser Gruppe ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, fesselnde Spielerlebnisse zu kreieren, die alle Spielenden willkommen heißen und sich selbst als Heldinnen und Helden sehen können.

Sei dabei, wenn Xbox zu Ehren des Black History Month und darüber hinaus den PoCs jenes Gehör verschafft, das sie verdienen:

Xbox-Gamer*innen können auf unterschiedliche Weise Microsoft Rewards-Punkte sammeln: Indem sie beispielsweise Spiele spielen oder diese kaufen, nachdem sie die Microsoft Rewards-App heruntergeladen haben. Also los, sammle Punkte und löse Sie sie für verschiedenste Belohnungen ein. Mache noch heute mit und spende über Deine Xbox. Microsoft ist mit den verschiedensten NGO-Organisationen und Hilfsprogrammen eine Partnerschaft eingegangen, so dass Du Deine Punkte für ein wohltätiges Projekt Deiner Wahl spenden kannst.

Lerne mehr über die kulturellen Einflüsse der PoC-Communities im Gaming

Und wie geht es PoC-Gamer*innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz? Welche Spiele spielen sie? Wie gehen sie mit kulturellen Einflüssen um? Zwar hat der Black History Month seine Ursprünge in den USA, doch seine wichtigen Themen und Botschaften sind universal und haben weltweit Relevanz. Im Gaming For Everyone-Podcast auf dem YouTube-Kanal von XboxDACH spricht Playr One über aktuelle gesellschaftliche Themen im Gaming und gibt unter anderem PoC-Communities eine Bühne. Neben E-Sport, Cosplay und Barrierefreiheit befasst er sich auch mit den kulturellen Einflüssen in der Spiele-Entwicklung. Mit seinem Branchen-Gast Allan Cudicio, Gründer des Entwicklerstudios Twin Drums diskutiert Playr One darüber welche Rolle PoC-Communities bei der Entwicklung künftiger Titel spielen. Sein internationales Team entwickelt aktuell mit The Wagadu Chronicles ein Afro-Fantasy-MMO, das kulturelle und mythologische Einflüsse aus Westafrika und Europa vereint.

Xbox Botschafter*innen beleuchten die Darstellung von PoCs in der Gaming-Welt

Im Rahmen des Black History Month stehen auch die Berichte von Xbox-Botschafter*innen im Mittelpunkt, die sich mit der Repräsentation von PoCs innerhalb der Gaming-Branche beschäftigen. Dies sind ihre Geschichten.

Xbox gibt PoCs aus der Streaming-Welt, Spieleentwickler*innen und NGOs eine Bühne

Den ganzen Februar über bietet der Xbox-Kanal auf Twitch ein spannendes Programm zum Black History Month an. Dabei steht jede Woche unter einem anderen Motto, inklusive Takeovers von PoCs aus der Streaming- und Creator-Szene sowie der Vorstellung gemeinnütziger NGOs, die PoC-Communities unterstützen.

World’s Edge: Age of Empires beleuchtet spannende PoCs der amerikanischen Geschichte

Age of Empires gibt PoCs eine Bühne, die in der amerikanischen Geschichte eine wichtige Rolle gespielt haben. Mehrere Artikel auf der Homepage von Age of Empires stellen diese Personen vor. Du möchtest direkt beginnen? Hier erfährst Du mehr über die Geschichten von Harriet Tubman, Crispus Attucks, Phillis Wheatley und Peter Salem.

Lessons in Good Trouble von Minecraft

Die Education Edition von Minecraft bietet mit Lessons in Good Trouble eine Sammlung von acht interaktiven Minecraft-Welten, die sich mit bedeutenden sozialen Bewegungen beschäftigen. Hierunter fallen unter anderem das Civil Rights Movement und Black Lives Matter. Außerdem werden die Visionen von Martin Luther King Jr. und die Ursprünge des Juneteenth thematisiert. Good Trouble ist als kostenlose Demo für Education Edition von Minecraft sowie über die Education Collection auf dem Minecraft-Marktplatz erhältlich. Hier erfährst Du mehr.

Seit Februar des vergangenen Jahres haben wir die Anzahl an Spielen, die von PoCs stammen, in der Xbox-Bibliothek verdoppelt. Für die Zukunft haben wir uns vorgenommen, die Sichtbarkeit von vielfältigen und inklusiven Titeln in noch mehr Regionen auf der Welt zu erhöhen.

Einige Highlights aus den Spiele-Sammlungen von Xbox und Windows, die von PoC-Creator*innen geschaffen wurden, von PoC-Held*innen handeln oder entsprechende Optionen zur Erstellung eines Charakters bieten, sind:

Zusätzlich empfehlen wir eine besondere Filmperle aus der Film- und TV-Kollektion, die PoC-Creator*innen, Hauptdarsteller*innen, wertvolles pädagogisches Know-how und Unterhaltung für die gesamte Familie bietet:

Halo Infinite feiert Black History Month mit neuem Emblem und Namensschild

Zur Feier des Black History Month bietet Halo Infinite das erste Black History Month Emblem und ein dazu passendes Namensschild an. Wenn Du Dich im Laufe des Februars in Halo Infinite einloggst, kannst Du die exklusiven Inhalte herunterladen.

Forza feiert den Black History Month mit einem Design-Wettbewerb für Fahrzeug-Lackierungen

Das Forza-Team feiert gemeinsam mit Xbox den Black History Month, um PoC-Communities und deren Kultur in den Fokus zu rücken.

Indem Du auf Twitter den Hashtag #ForzaBHM benutzt, kannst Du Deine Designs mit anderen teilen und so die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von PoC-Communities feiern. Unsere Favoriten werden wir anschließend in Forza Horizon 5, Forza Horizon 4 und Forza Motorsport 7 offiziell vorstellen und ihre Creator*innen mit einem attraktiven Ingame-Guthaben belohnen. Teilnahmeschluss ist der 14. Februar um 08:59 Uhr.

Xbox feiert Black History Month mit neuem Profilbild, neuem Profilthema und spannenden Avatar-Accessoires

In Zusammenarbeit mit den PoC-Communities von Xbox führen wir ein neues Spieler*innen-Bild, neue Profilthemen und Accessoires für Deinen Avatar ein! Das Spieler*innen-Bild und das Profilthema sind auf der Konsole und in der Xbox PC-App verfügbar. Die neuen Accessoires für Deinen Avatar kannst Du Dir hier sichern.

Im Xbox Community Hub erfährst Du noch mehr über das Engagement von Xbox für PoC-Communities auf der ganzen Welt.