7.5

v. 10

Insgesamt kann ich also nur sagen, ich hatte Spaß mit Dying Light 2, Techlands Zombie-Parkour-Gaudi stolpert aber oft genug über die eigenen Schnürsenkel. Die Kämpfe bieten Spaß, spielen sich bis zum Ende hin aber eher monton. Das liegt nicht zuletzt an der überladenen Steuerung, egal ob mit Controller oder Maus und Tastatur. Die zwei Fraktionen in der Stadt wirken sich zwar aus, aber nur in denen von ihnen beherrschten Gebieten.