PM: Das müsst ihr über die verschiedenen Editionen von MLB® The Show™ 22 wissen (Sony Playstation Blog)

Wir alle waren uns einig, Shohei Ohtani als Star des Covers für MLB The Show 22 zu verwenden, doch für die Collector’s Edition(s) wollten wir etwas Besonderes tun. Es überrascht euch vielleicht zu erfahren, dass Shohei ein großer Fan von Manga und Anime ist, und das schon seit seiner Schulzeit an der Hanamaki Higashi High School in Japan. Durch seine Begeisterung für eine bestimmte Manga-Reihe wuchs seine lebenslange Leidenschaft für Baseball sogar noch weiter an.

Shohei Ohtani kann auf eine der beeindruckendsten Saisonleistungen der MLB-Geschichte zurückblicken. Für viele, auch für uns, ist er eine Art Superheld. In Anbetracht seiner Leistungen und seiner Begeisterung für Manga und Anime fiel uns die Entscheidung leicht. Eine normales Cover würde für die Collector’s Edition nicht ausreichen – wir mussten uns etwas Außergewöhnliches einfallen lassen.

Es kam uns zu Ohren, dass der berühmte Manga-Künstler, Regisseur und Schriftsteller Takashi Okazaki (Afro Samurai, Batman Ninja) ein riesiger Fan von Shohei Ohtani ist. Wir alle waren begeistert von der Idee, Takashi eine Anime-Version von Shohei für das Cover der Collector’s Edition von MLB The Show 22 zeichnen zu lassen. Shohei ist ein einzigartiger Sportler mit Fähigkeiten wie ein Superheld auf dem Spielfeld. Das Zusammenbringen von Sport und Kunst zu einem einzigartigen Coverbild ist der ideale Weg, diesem Menschen gerecht zu werden. Wir freuen uns, euch die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit zu zeigen.

Jetzt fragt ihr euch bestimmt: „Was steckt in den Editionen?“ Zunächst freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass alle Gamer, die entweder die MVP Edition oder die Digital Deluxe Edition von MLB The Show 22 kaufen, wieder vom Vorabzugriff profitieren können. Der Vorabzugriff für MLB The Show 22 beginnt am 1. April, ihr habt also einen Vorsprung von vier Tagen.

HINWEIS: Die MVP Editions von MLB The Show 22 auf PlayStation-Konsolen umfassen sowohl eine PS4-Version (Disc) als auch eine PS5-Version (Gutschein-Download-Code)*. Wenn ihr die Disc-Version der MLB The Show 22 Standard Edition erwerbt, habt ihr ausschließlich Zugriff auf diese Version des Spiels und könnt später keine Upgrades mehr durchführen. Wenn ihr jedoch die digitale Version der Standard Edition (PlayStation oder Xbox) kauft, könnt ihr ein Upgrade für 10 USD vornehmen.

Die MVP Edition kostet 84,99 €

Dieses Steelbook in limitierter Auflage (nur für Disc-Version erhältlich) kann jetzt im Einzelhandel oder bei PlayStation vorbestellt werden.

(Leider können wir dieses Jahr keine Disc-Version der Collector’s Edition für 99,99 USD anbieten. Wir verstehen, dass ihr vielleicht enttäuscht seid, freuen uns jedoch, diese von Takashi Okazaki gezeichnete Anime-Ausgabe mit Ohtani-san auf dem Cover anzubieten, eine Hommage an den Einfluss des Genres auf dessen phänomenale Karriere.)

Die MVP Edition auf PlayStation umfasst:

Für unsere größten digitalen Fans (ihr wisst, wer ihr seid): die Digital Deluxe Edition kehrt zum PlayStation Store zurück. Die Digital Deluxe Edition kostet 99,99 €. Die richtige Edition für diejenigen unter euch, die wissen, dass es nur eines gibt, das besser ist als Packs – mehr Packs.

Die Digitale Deluxe Edition umfasst:

Sony Interactive Entertainment, die Jackie Robinson Foundation und San Diego Studio freuen sich, das zweite Jahr in Folge ankündigen zu können, dass für jede MLB The Show 22 Collector’s Edition, die in den USA verkauft wird (nur MVP Edition und Digital Deluxe Edition), 1 USD an die Jackie Robinson Foundation gespendet wird. (Bis zum 31. Dezember 2022)

Die Jackie Robinson Foundation unterstützt seit 49 Jahren Studierende aus sozial schwächeren Verhältnissen. Der ganzheitliche Ansatz der JRF wirkt sich messbar auf das Leben junger Menschen aus, die führende Rollen in ihren Fachbereichen anstreben.

Wir freuen uns sehr, dass MLB The Show 21 auf PlayStation-, Nintendo Switch- und Xbox-Konsolen spielbar sein wird! Freut euch auf eine neue Auswahl an Legenden und neue Spielmöglichkeiten, auch mit euren Freunden! Aktuelle Neuigkeiten zu MLB The Show 22 findet ihr unter TheShow.com sowie in unseren Konten auf Twitter, Facebook und Instagram.

Genauere Informationen zu MLB The Show 22, einschließlich eines wichtigen Updates zu jahresübergreifenden Spielständen, findet ihr in unserer Ankündigungs-FAQ hier.

* Enthält PS4-Disc und PS5-Gutschein (PS5-Konsole mit Disc-Laufwerk erforderlich).