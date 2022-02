Mina the Hollower: Macher von Shovel Knight kündigen neues Spiel an

Crowdfunding-Ziel an einem Tag erreicht

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Yacht Club Games, bekannt für Shovel Knight, haben eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung ihres neuen Spiels gestartet. Wie bei Shovel Knight bleibt das Studio dem 8-Bit-Stil treu. Wie Trailer und Screenshots schnell deutlich machen, ist das Action-Adventure spielerisch von den Zelda-Ablegern für den Game Boy inspiriert. Yacht Club Games beschreiben den Titel allerdings nicht nur als herzerwärmend, sondern auch schaurig und nennen neben Zelda auch Castlevania und sogar Bloodborne als Inspiration.

Ihr schlüpft in dem Indie-Abenteuer in die Rolle von Maus Mina, die eine Abenteurerin und Erfinderin ist. Die von ihr erschaffenen Maschinen brachten dem Land Wohlstand, doch wie sie von ihrem Förderer Baron Lionel erfährt, sind ihre Spark-Generatoren zum Erliegen gekommen und er vermutet, dass etwas Böses im Gange ist. Ihr werdet euch daher mit vielen Waffen und Artefakten mit allerhand Monstern anlegen.

Bereits innerhalb eines Tages hat die Kampagne ihr Ziel von moderaten 311.000 US-Dollar übertroffen. Das Studio gibt selbst an, dass der Großteil der Entwicklung intern finanziert wird. Bei Shovel Knight, für das ebenfalls per Crowdfunding Geld gesammelt wurde, war Yacht Club Games nach Release des Indie-Hits noch über Jahre hinweg mit der Entwicklung der Stretch-Goals beschäftigt, die allerdings auch qualitativ überzeugen konnten. Aktuell sind noch keine Stretch-Goals für Mina the Hollower angegeben.

Als voraussichtlicher Liefertermin der Kickstarter-Belohnungen ist Dezember 2023 angegeben, allerdings heißt es ebenfalls in der Beschreibung zur Kickstarter-Kampagne: Das größte Risiko am Projekt sei, dass die Entwicklung länger als erwartet brauche.