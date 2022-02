PS5 über 17 Millionen mal verkauft // Produktion bleibt angespannt

PS5

Sony hat die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2021 präsentiert und daraus geht hervor, dass in dem Zeitraum weitere 3,9 Millionen PS5-Konsolen an die Kunden gebracht werden konnten. Damit kam die Konsole bis zum 31. Dezember 2021 insgesamt auf rund 17,3 Millionen verkaufte Einheiten. Doch bereits im Vorfeld hatte Sony die Produktionsmenge der neuen Konsole über das Jahr 2021 hinweg wegen der Chip-Krise um rund 3 Millionen Stück senken müssen. Gleichzeitig wird die Produktion der PS4 länger als ursprünglich geplant fortgesetzt.

Wie der Analyst für Niko Partners Daniel Ahmad twitterte, war die Produktionsmenge an PS5-Konsolen im vierten Quartal 2021 im Vergleich zur PS4 zur gleichen Zeit nach Release ganz erheblich geringer. Ansonsten ist die Zahl hergestellter Konsolen für PS4 und PS5 im gleichen Zeitraum nach Erscheinen oft auf ungefähr gleichem Niveau. Die Nachfrage nach der PS5 zeigt sich aber ungebrochen hoch. Mit dem Wert von 17,3 Millionen Einheiten ist der Absatz der PS5 zudem hinter den der Vorgänger-Konsole gefallen, die im bis zum Ende des Folgejahres nach Erscheinen 20,2 Millionen mal verkauft wurde.

Wie Gameswirtschaft berichtete, habe CFO Hiroki Totoki gegenüber Analysten angegeben, dass sich die Situation um den Bauteil-Mangel nicht so bald verbessern werde. Gleichzeitig erzielt Sony jedoch Gewinne, unter anderem da die Zahlen an Playstation-Plus-Abonnenten sich von einer Flaute zum Jahreswechsel 2020/2021 erholen und die digitalen Spiele-Absätze stark ausfallen, besonders in Bereich Add-on-Content, der neben DLCs auch Ingame-Käufe umfasst.