Gibbon - Beyond the Trees: Malerisches Dschungel-Abenteuer angekündigt

Das österreichische Studio und zweifacher Gewinner des Apple Design Awards Broken Rules hat mit Gibbon - Beyond the Trees ein neues Spiel angekündigt. Das setzt wie das Adventure Old Man's Journey aus demselben Haus auf einen gemalten Grafikstil. Ihr werdet darin in die Haut eines verirrten Gibbon schlüpfen und euch durch Dschungel-Abschnitte, aber auch Stadtszenerien schwingen.

Spielmechanisch wird das Meistern der Fortbewegung zentral sein: Ihr werdet zügig von Ast zu Ast schwingen, Saltos vollführen, euch dabei auch Lianen, andere Artgenossen und mehr zum Weiterkommen zunutze machen, wobei ihr auch euer Momentum beherrschen lernen müsst. Broken Rules ließ sich von der Brachiation genannten Fortbewegungsart der Tiere inspirieren, stieß bei der Recherche zu Gibbons aber auch auf akute Bedrohungen für sie wie Wilderei, Abholzung und Klimakrise. Diese Themen werden daher im Story-Modus von Gibbon - Beyond the Trees verhandelt.

Gibbon - Beyond the Trees wird am 25. Februar 2022 zunächst exklusiv im Katalog von Apple Arcade erscheinen und später im Jahr auch auf Steam und Nintendo Switch schwingen.