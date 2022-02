OlliOlli World: Danny "Machete" Trejo als In-Game-Charakter enthüllt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Heute haben Roll7 und Private Division bekanntgegeben, dass der Schauspieler Donny Trejo einen Gastauftritt im am 8. Februar erscheinenden Action-Skateboard-Jump’n’Run-Spiel OlliOlli World haben wird. Donny Trejo ist aus Filmen wie From Dusk Till Dawn, Desperado oder Con Air bekannt. Und natürlich durch seine Paraderolle als "Machete".

Er wird nicht die einzige bekannte Person sein. Denn in Radlandia, der Welt von OlliOlli World, sollen diverse interessante Charaktere auftreten. Danny Trejo wird eine "Must play"-Nebenquest moderieren. Durch spezielle Nebenquests könnt ihr jeweils ein Dekoobjekt für euren Charakter freischalten. Welches ihr in der Nebenquest von Danny Trejo freischaltet, wurde noch nicht bekannt gegeben.