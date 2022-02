Expeditions - Rome: Entwickler berichten über Patch- und DLC-Pläne

PC

Zum kürzlich veröffentlichten Taktik-RPG Expeditions - Rome (im Test mit Wertung 9.0) ist ein neues Dev Diary erschienen. Neben einem kurzen Rückblick auf den erfolgreich verlaufenen Release und die zahlreichen Twitch-Streams sowie die ersten Hotfixes geben die Entwickler von Logic Artists darin auch einen Ausblick auf zukünftige Updates.

Der Release ist für das dänische Studio mehr als zufriedenstellend verlaufen. So seien sowohl die Reaktionen der Spieler (Quote der positiven Steam-Reviews aktuell 87 Prozent) als auch der Fachpresse "überwältigend positiv" ausgefallen. Darüber hinaus habe es in der Woche nach der Veröffentlichung "nicht allzu viele" Fehlerberichte gegeben.

Das derzeit im internen Test befindliche Update soll viele kleinere Probleme beheben und darüber hinaus einige Quality-of-Life-Verbesserungen bringen. Eines der Hauptfeatures des Patches ist die Auflockerung der Struktur des dritten Aktes. Dieser soll einerseits weniger linear verlaufen als bislang und zum anderen auch zügiger durchspielbar sein. So wird es weniger Regionen geben, die ihr zwingend einnehmen müsst, um das Kapitel zu beenden. Außerdem können einige der Hauptmissionen in einer anderen Reihenfolge absolviert werden. Spieler, die keine der Missionen überspringen, werden mit einem neuen Farbdesign für ihre Legion belohnt.

Ein weiterer von einigen Spielern kritisierter Aspekt des Spiels sind die Legionskämpfe, deren Mechanik als zu schwierig beziehungsweise undurchsichtig betrachtet wird. Hier sind die Entwickler allerdings noch in der Diskussionsphase, wie eine Verbesserung für den Spieler erreicht werden kann.

Abschließend bestätigt Logic Artists, dass es einen DLC zu Expeditions - Rome geben wird und sich dieser bereits in der Entwicklung befindet. Angaben zum Inhalt und Releasedatum bleiben die Entwickler schuldig, jedoch stellen sie klar, dass die neuen Inhalte in das Hauptspiel integriert werden und nicht eine eigenständige Kampagne darstellen. Ihr werdet das Römer-RPG also erneut durchspielen oder mit dem ersten Spieldurchlauf warten müssen.