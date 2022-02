PM: Players´Choice: Stimmt für das beste neue Spiel im Januar 2022 ab! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen zurück! Es ist ein neues Jahr, was 12 neue Players‘ Choice Champions bedeutet.

Der Januar ist in Bezug auf die Veröffentlichung normalerweise auf der langsameren Seite, aber wir hatten trotzdem ein paar interessante Veröffentlichungen. Deep Rock Galactic war ein überwältigender Erfolg als Teil eurer PlayStation Plus-Mitgliedschaft, Wanderer und Zenith: The Last City sind tolle Neuzugänge in eurer PS VR-Bibliothek, The Artful Escape gab sein PlayStation-Debüt und mehr.

Stimmt jetzt für euren Favoriten ab!

Wie funktioniert es?Am Ende jedes Monats wird im PlayStation.Blog eine Umfrage gestartet, in der ihr für das beste neue Spiel stimmen könnt, das in diesem Monat veröffentlicht wurde. Kurz darauf schließen wir die Umfrage, zählen eure Stimmen aus und verkünden den Gewinner im PlayStation.Blog. Im PlayStation Store werden das ganze Jahr über auch einige der beliebtesten Gewinner von Players‘ Choice präsentiert.

Was sind die Abstimmungskriterien?Das liegt ganz bei euch! Wenn ihr einem Freund in diesem Monat nur ein neues Spiel empfehlen könntet, welches wäre das? Im Einklang mit unserer langen Tradition bei den Game of the Year Awards werden überarbeitete oder wiederveröffentlichte Spiele nicht berücksichtigt. Ambitionierte, umfangreiche Remakes wie Shadow of the Colossus und Crash Bandicoot N. Sane Trilogy schon.

Wie werden die nominierten Spiele ausgewählt?Die Redaktionsteams von PlayStation.Blog und PlayStation Store sammeln die wichtigsten Neuerscheinungen des Monats und listen sie dann in der Abstimmung auf. Es werden auch Stimmen für andere Neuerscheinungen akzeptiert.