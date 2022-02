PM: Neu im Xbox Game Pass: Contrast, CrossfireX, Ark: Ultimate Survivor Edition und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Mit dem Februar ist der kürzeste Monat des Jahres angebrochen, doch das ist kein Grund für den Xbox Game Pass kürzerzutreten. Freue Dich auf neue Spiele, Updates, Perks und vieles mehr! Am besten Du fängst direkt an, Dinosaurier zu zähmen, Schlösser zu zerstören und die neuen Inhalte des Passes zu genießen. Verliere keine Zeit und informiere Dich jetzt gleich über alle neuen Februar-Highlights!

3. Februar – Contrast (Cloud und Konsole) [email protected] – In Contrast erlebst Du die malerische und melancholische Welt der 1920er Jahre, in der düstere Schatten über den Straßen liegen. Du besitzt die einzigartige Fähigkeit, mit der Dunkelheit zu verschmelzen und sie nach Belieben wieder zu verlassen. Mithilfe Deiner übernatürlichen Kräfte und des jungen Mädchens Didi tauchst Du in geheimnisvolle Mysterien ein. Du deckst ein düsteres Familiengeheimnis auf und wendest die Zukunft Deiner kleinen Freundin zum Besseren.

3. Februar – Dreamscaper (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – Im Schutze der Nacht tauchst Du tief in Dein Unterbewusstsein ein, wo Du düstere Albträume bekämpfst und mächtige Artefakte sammelst. Am Tag erkundest Du die Stadt Redhaven, pflegst Beziehungen den Bewohner*innen und entfesselst die wahre Macht Deiner Träume.

3. Februar – Telling Lies (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – Telling Lies ist ein investigativer Thriller mit einer nicht linearen Story, die sich in heimlich aufgezeichnete Video-Unterhaltungen entfaltet. Du erhältst einen anonymen Laptop, der eine gestohlene NSA-Datenbank mit Filmmaterial enthält. Die Aufzeichnungen decken zwei Jahre im Privatleben von vier Menschen ab, die durch einen schockierenden Vorfall miteinander verbunden sind.

10. Februar – Besiege (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – Besiege ist ein physikbasiertes Aufbauspiel, in dem Du die verrücktesten mittelalterlichen Belagerungsmaschinen brauchst, um Deine Feinde in die Flucht zu schlagen. Erobere die 54 Level der Einzelspieler-Kampagne, belagere Deine Freund*innen im Mehrspieler-Modus und erschaffe im Level-Editor Deine ganz persönlichen Herausforderungen.

10. Februar – CrossfireX (Konsole) Pünktlich zum Release tauchst Du mit dem Xbox Game Pass in die CrossfireX Einzelspieler-Kampagne ein. Du erhältst die Befehlsgewalt über eine Global Risk-Einheit in einem Konflikt, in dem die größten privaten Militär-Unternehmen auf Konfrontationskurs sind. Schleiche durch feindliches Gebiet, rette Deine gefangenen Team-Mitglieder und enthülle die dunklen Geheimnisse der Black List Mercenaries.

10. Februar – Edge of Eternity (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – Daryon und Selene begeben sich auf die schier aussichtslose Suche nach einer Heilung von der alles verzehrenden Korrosion. In diesem JRPG erlebst Du eine rührende Geschichte um Verlust und Hoffnung, während Du Dich in anspruchsvollen rundenbasierten Kämpfen immer weiter in der Handlung vorankämpfst.

10. Februar – Skul: The Hero Slayer (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – Du schlüpfst in die Rolle von Skul, einem mutigen Skelett, das sich den übermächtigen Horden der Held*innen entgegenstellt, die das Schloss des Dämonenkönigs zerstört haben. Um gegen die Vielzahl von Feinden in diesem rasanten Roguelike zu bestehen, sind schnelle Reaktionszeiten und ein gewisses taktisches Gespür gefragt. Denn nur wenn Du die richtigen Fertigkeiten freischaltest, bist Du Deinen Feinden gewachsen. Jetzt nur nicht den Kopf verlieren!

10. Februar – The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Cloud, Konsole und PC) In diesem Semi Open World-RPG bekämpfst Du Horden von Monstern und Zombies, um das Überleben der Menschheit in der Postapokalypse zu sichern. Die Teenager Jack, Quint, June und Dirk stellen sich den verseuchten Straßen der Kleinstadt Wakefield, um den Staff of Doom von Malondre zu stehlen.

14. Februar – Ark: Ultimate Survivor Edition (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – Jetzt erlebst Du mit dem Game Pass das volle Ausmaß dessen, was das Ark-Franchise zu bieten hat. Zähme und reite prähistorische Kreaturen, während Du wilde Landstriche erkundest und feindliche Spieler*innen in anspruchsvollen Stammeskämpfen das Fürchten lehrst. Verbünde Dich mit Deinen Freund*innen und begib Dich auf ein fantastisches Abenteuer voller Dinosaurier, das Du so schnell nicht vergessen wirst.

14. Februar – Infernax (Cloud, Konsole und PC) [email protected] – In Infernax erlebst Du pünktlich zum Release die Abenteuer eines großen Ritters, der nach zahllosen Kämpfen in seine Heimat zurückkehrt. Hier muss er feststellen, dass diese von unheiliger Magie heimgesucht wird. Furchtlos stellst Du Dich der Aufgabe, die Ursache dieser Verderbtheit zu finden und zu zerstören. Auf Deiner Reise stellst Du Dich bestialischen Kreaturen, gefährlichen Dämonen und Landstrichen, die vor Lebensfeindlichkeit nur so strotzen.

Jetzt verfügbar – Grounded: Into the Wood-Update Erkunde die verwinkelten Tiefen eines Termiten-Baus, untersuche die verkohlten Überreste des letzten Grillfests und triff auf neue Charaktere. Die Frage ist nur, ob du neue Freund*innen findest oder in noch größere Gefahren gerätst…

Jetzt verfügbar – Microsoft Flight Simulator: World Update VII: Australia Mit dem kostenlosen World Update VII des Microsoft Flight Simulators erlebst Du den wilden Kontinent Australien in noch nie da gewesener Pracht. Freue Dich auf neue handgearbeitete Flughäfen, neue 3D-vermessene Städte, einzigartige Naturwunder, anspruchsvolle neue Herausforderungen und vieles mehr! Detaillierte Informationen zu den neuen Inhalten findest Du hier.

Xbox hat auch im Februar eine Reihe fantastischer Xbox Game Pass Ultimate Perks für Dich vorbereitet. Besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App und erfahre mehr.

Jetzt verfügbar – Smite: Season 9 Starter Pass Smite Season 9 ist da! Für den optimalen Start in die neue Saison sorgt der Season 9 Starter Pass, mit dem Du Dir kostenlose Skins, Götter und vieles mehr sicherst! Mehr Informationen zu Smite Season 9 findest Du hier.

Jetzt verfügbar – World of Warships: Exclusive Starter Pack Schnapp Dir das exklusive Starter Pack und beherrsche die Welt von World of Warships mit dem Charleston-Cruiser, der über beeindruckende Feuerkraft verfügt. Für noch mehr Komfort sorgt der Premium-Status, den Du Dir eine Woche lang für Deinen Account sicherst.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen.

