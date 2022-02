PM: Microsoft Flight Simulator: Erkunde mit World Update VII Australien (Microsoft Xbox Wire)

PC Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Microsoft Flight Simulator ab 53,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im World Update VII geht der Microsoft Flight Simulator Down Under! Mit der jüngsten Erweiterung des Simulators besuchst Du den australischen Kontinent in all seiner Vielfalt. Gleite über das berühmte Great Barrier Reef, fliege über die weitläufigen Landschaften West-Australiens oder bestaune die Schönheit des Mt. Wellington. Vom staubigen, roten Outback bis hin zu den schimmernden Küsten und ihren zuckerweißen Sandstränden – mit dem World Update VII: Australien erkundest Du die spektakulärsten Sehenswürdigkeiten des Kontinents.

Australien ist dafür bekannt, ebenso vielfältig wie wunderschön zu sein. Dank herausragender grafischer Überarbeitung erlebst Du die einzigartigen Naturwunder und die modernen Metropolen des Landes in voller Pracht.

Orbx Simulation Systems aus Melbourne fügt dem Microsoft Flight Simulator nicht nur vier neue handgefertigte Flughäfen auf dem australischen Kontinent hinzu, sondern versehrt auch über 100 weitere Flughäfen Australiens mit hochauflösenden Details. Das Update enthält zusätzlich 94 individuell gestaltete Points of Interest (POIs), die die Schönheit und Vielfalt des australischen Kontinents eindrucksvoll unter Beweis stellen. Überdies kannst Du Dich auf 16 neue Aktivitäten freuen: Stelle Dich fünf neuen Bush-Trips, sechs neuen Entdeckungsflügen oder teste Dein Können in den fünf neuen Lande-Herausforderungen. Worauf wartest Du noch? Der endlose Himmel Australiens erwartet Dich!

Die neuen handgefertigten Flughäfen:

Die Locations der fünf neuen Bush-Trips:

Fünf neue Lande-Challenges:

Sechs neue Erkundungsflüge:

Mit Photogammetrie ausgestattete Städte (powered by Bing Maps):

Das World Update VII ist für alle Spieler*innen des Microsoft Flight Simulators kostenlos. Also aktualisiere am besten zeitnah Deinen Simulator, downloade das Update und genieße Deinen ersten Flug über die Weiten des australischen Outbacks. Folge dem Ruf der Lüfte!

Passend zum neuen Update landet eine neue Local Legend im Microsoft Flight Simulator Ingame-Store. Die niederländische Fokker F. VII ist eines der größten Flugzeuge der Geschichte. Während des Goldenen Zeitalters der Luftfahrt in den 1920er und 1930er Jahren revolutionierte sie den Flugverkehr dank ihrer Ausdauer, Zuverlässigkeit, Leistung und Tragfähigkeit. Die F. VII war außerdem das präferierte Flugzeug einer Reihe von Entdecker*innen, die sie für Expeditionen über Kontinente und Ozeane hinweg, sowie bei Unternehmungen in polare und andere unerforschte Regionen nutzten. Weitere Details über diese Legende der Luftfahrt erfährst Du im englischsprachigen Artikel von Xbox Wire US.

Microsoft Flight Simulator ist jetzt für Xbox Series X|S mit Xbox Game Pass, Windows PCs mit PC Game Pass und via Steam erhältlich.

Für die aktuellsten News zum Microsoft Flight Simulator folge einfach @MSFSOfficial auf Twitter.