Microsoft Flight Simulator: World Update 7 überarbeitet Australien

Microsoft hat ein neues kostenloses Update für den Mircosoft Flight Simulator veröffentlicht. Die Aktualisierung konzentriert sich darauf, den australischen Kontinent mit mehr Details auszustatten. So wurde die Gestaltung von Städten wie Sydney, Melbourne und Brisbane mittels Photogrammetrie basierend auf Sattelitenbildern angepasst. Dazu warten vier neue handgestaltete Flughäfen (darunter Mount Beauty und Paraburdoo), fünf neue Bush-Trips, fünf Lande-Herausforderungen und sechs neue Erkundungsflüge, etwa die Goldküste entlang oder über den Uluru-Kata Tjuta Nationalpark. Insgesamt sollen Down Under über 100 Flughäfen mit mehr Details ausgestattet und 94 Sehenswürdigkeiten hinzugefügt worden sein. Daneben wurde im Ingame-Store die Fokker F. VII als neue Maschine in der Reihe "Local Legend" hinzugefügt.

Projekt-Chef Jorg Neuman und Vertreter von Asobo Studio äußerten sich jüngst in einer Video-Präsentation zu weiteren Plänen für die Flugsimulation. So soll noch im Laufe dieses Jahres ein Patch eine Reihe von Direct-X-12-Verbesserungen bringen, darunter die Unterstützung des DLSS-Features der RTX-Karten von Nvidia. Weitere Themen waren unter anderem World Update 8, das im März 2022 die iberischen Halbinsel mit neuen Details versehen wird und geplante Verbesserungen des Simulations-Aspekts.