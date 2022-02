PM: Zu Gast beim gamechanger-Talk: Der neue Games-Verantwortliche im Wirtschaftsministerium Michael Kellner (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 01. Februar 2022 – Am 7. Februar begrüßt der game – Verband der deutschen Games-Branche den Grünen-Politiker Michael Kellner zum nächsten gamechanger, dem Politik-Talk des game. Kellner ist seit Ende 2021 Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Beauftragter der Bundesregierung für den Mittelstand sowie neues Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90/Die Grünen. Im Wirtschaftsministerium ist er künftig für Games zuständig. Mit ihm wird sich game-Geschäftsführer Felix Falk darüber unterhalten, was die Aufgaben eines Parlamentarischen Staatssekretärs sind, wie Ministerien arbeiten, warum Games in das Wirtschaftsministerium gewandert sind, was als nächstes in der Games-Politik geplant ist und welche neuen Akzente gesetzt werden sollen. In der vergangenen Legislaturperiode lagen Games-Themen wie auch die Förderung noch im Verkehrs- und Digitalministerium. Hier wurde ein Games-Referat aufgebaut, das nun ebenfalls ins Wirtschaftsministerium wechselt.

Der #gamechanger-Talk kann ohne Registrierung oder Anmeldung auf dem Twitch-Kanal des game geschaut werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich, wie bei Twitch üblich, per Chat an der Debatte beteiligen.

In vergangenen #gamechanger-Talks hat der game bereits Saskia Esken (SPD), Christian Lindner (FDP), Dorothee Bär (CSU) oder Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen) begrüßt.

Alle bisherigen Talks können nachträglich unter www.game.de/gamechanger-twitch-talk geschaut werden.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

Pressekontakt:

Martin Puppe

game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Friedrichstraße 165

10117 Berlin

Tel.: 030 2408779-20

E-Mail: martin.puppe@game.de

www.game.de

Twitter: @game_verband

Facebook.com/game.verband

Instagram: game_verband