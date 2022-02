New York Times kauft Wortspiel Wordle für siebenstelligen Betrag

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wenn ihr euch auf irgendeiner Social-Media-Plattform bewegt, dann dürfte das kleine Wort-Spiel Wordle nicht an euch vorbeigegangen sein. Geschaffen wurde es von einem Software-Entwickler aus Brooklyn, Josh Wardle. Ihr müsst ein fünfstelliges Wort erraten und habt dabei sechs Versuche. Nach jeder Eingabe wird euch angezeigt, ob richtige Buchstaben dabei waren und ob sie an der richtigen Stelle stehen.

Dieses simple Prinzip konnte in die letzten Monaten haufenweise Spieler anlocken, laut der New York Times spielten am 1. November 2021 gerade einmal 90 Menschen. Mittlerweile gehe diese Zahl in die Millionen. Und genau dieser Erfolg hat die Tageszeitung nun wohl dazu veranlasst, die Rechte an Wordle von Wardle abzukaufen. Dafür wechselt ein kleiner siebenstelliger Betrag den Besitzer, so die Times.

Laut Wardle sei das Kreuzworträtsel der New York Times ein großer Einfluss bei der Entstehung von Wordle gewesen, daher fühle sich dieser Schritt für ihn sehr natürlich an. Außerdem will die Tageszeitung, deren Online-Ausgabe seit geraumer Zeit viele Inhalte hinter einer Paywall versteckt, das Spiel weiterhin kostenfrei anbieten.