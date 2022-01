PM: Shadow Warrior 3 stürzt sich am 1. März in die Action (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Shadow Warrior 3, und großartige Neuigkeiten überbringen: Wir können jetzt endlich das Veröffentlichungsdatum von Shadow Warrior 3 bekannt geben!

Lasst uns also mit einem saftigen, vorgerenderten Trailer beginnen – das mögen wir nämlich am liebsten. Danach werde ich euch mehr über das Spiel erzählen und worum es geht!

Shadow Warrior 3 ist ein Liebesbrief … an superschnelle Action mit Katanas, Waffen und Selbstdarstellung. Nervenkitzel, adrenalinhaltige Action, verrückte Explosionen und spektakuläre Freerunning-Bewegung werden in einer farbenprächtigen, vom Orient inspirierten Fantasy-Welt vereint. Alles wurde so entworfen, dass die Action fließt wie das Wasser durch einen gebrochenen Staudamm. Und der Fluss fließt schnell. Wirklich schnell. Erst wird geschossen, dann werden Fragen gestellt, denn die Antwort ist eh meistens „Bumm!“.

Die Grundlage unseres Spiels ist simpel. Ihr seid ein ehemaliger Yakuza-Söldner und eure Fähigkeiten im Kampf werden nur von euren messerscharfen Sprüchen übertroffen. Die Geschichte beginnt nach dem apokalyptischen Ende von Shadow Warrior 2. Als ihr die Welt beinahe zerstört habt, wurde versehentlich ein multidimensionales Gefängnis geöffnet und ein Drache freigelassen, der Welten verspeist. Jetzt befindet ihr euch in der Mitte einer verwüsteten Höllenlandschaft und müsst euch, da euer Mojo verloren ist, mit eurem Erzfeind, dem ehemaligen Milliardär Orochi Zilla, und der frisch rekrutierten, obersten Zauberin Motoko verbünden, um eure Fehler wiedergutzumachen. Leider führt euer Weg zur Erlösung über ultrabösartige Yokai-Dämonen und euer Team aus Möchtegern-Helden vertraut sich untereinander auch nicht.

Um diesen fürchterlichen Drachen zu besiegen, müsst ihr die Kraft in einem uralten Artefakt erwecken. Leider wurden die Ancients (Uralten) während des apokalyptischen Ereignisses vom Drachen verschluckt, doch es gibt einen letzten Gegenstand, der noch durch die undurchdringlichen Schuppen des Drachen dringen kann – Hojis Maske, ein Erbstück eures einzigen, verstorbenen Freundes. Um diese Kraft zu erwecken, benötigt das Duo die Hilfe von Motoko, der einzig verbliebenen Zauberin der Kumo-Bruderschaft – einer Organisation, die so geheim ist, dass niemand weiß, was sie eigentlich genau macht oder wo ihr Unterschlupf ist. Und der Waschbär aus dem Trailer? Das ist ein Tanuki – ein Symbol für Motokos Macht und Beschützergeist. Er ist zwar supersüß, kämpft aber wie ein Dämon, riecht wie ein Abfalleimer und frisst alles, was er in die Finger bekommt.

Oh, und wartet nur, bis ihr das Gameplay seht. Jede Herangehensweise ist erlaubt: Ihr habt freie Fahrt! Seid ihr angriffslustig und wollt drauflosballern? Kein Problem. Habt ihr Lust auf eine Schlägerei und wollt die Monster mit eurem Katana in kleine Würfel schneiden? Tut euch keinen Zwang an. Haltet euch nicht zurück, es ist euer Spielplatz! Wieso kombiniert ihr nicht alles und fangt mit euren Knarren an, feuert dann einen Chi-Stoß ab, zieht euch mit eurem Greifhaken in Sicherheit und verpasst eurem Gegner schließlich einen spektakulären Finishing-Move? Sobald ihr diese Stile gemeistert habt, seid ihr eine Macht, die man nicht unterschätzen sollte!

Das Upgrade-System gibt euch noch mehr Möglichkeiten, den Monstern im Kampf die Stirn zu bieten. Die Arenen, in denen ihr kämpfen werdet, wurden speziell dafür entworfen, dass ihr alle diese Kampftechniken nutzen könnt – in jeglichen Kombinationen. Das Einzige, was euch Grenzen setzen kann, ist eure Fantasie, und mit den klassischen Levels konnten wir die Story konsistent halten.

Danke, dass ihr euch unseren Trailer angesehen und diesen Beitrag gelesen habt. Ich hoffe, dass euch das Gesehene gefallen hat und dass ihr euch auf Shadow Warrior 3 freut! Shadow Warrior 3 kommt am 1. März auf PlayStation. Im Ernst! Wir sind unheimlich gespannt darauf, wie ihr mit diesen lästigen Dämonen fertigwerdet. Und, was auch immer ihr tut, vergesst den Drachen nicht!