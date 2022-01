PM: Shadow Warrior 3 produziert ab dem 1. März frische Katana-Pommes (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Shadow Warrior 3 produziert ab dem 1. März frische Katana-Pommes

– Neue Stimmen der Charaktere Enthüllt –

Der überaus sportliche Entwickler Flying Wild Hog und sein persönlicher Trainer Devolver Digital haben angekündigt, dass Shadow Warrior 3, ein atemberaubender neuer Teil der weltweit beliebten Marke, am 1. März für PC , PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und beinhalten das exklusive Octopus-Katana – eine Waffe, die so großartig ist, dass man ihr acht Beine gegeben hat – sowie die ersten beiden Shadow Warrior-Spiele (nur für Konsolen).

Darüber hinaus freut sich das Team, bekannt geben zu können, dass die Schauspieler Mike Moh , Andromeda Dunker und SungWon Cho als die neuen Stimmen von Lo Wang, Motoko und Zillai am Start sind. Alex Dobrenko freut sich zudem über seine Rückkehr.

Shadow Warrior 3 präsentiert Lo Wang und seinen ehemaligen Arbeitgeber, den zum Feind gewordenen, zum Sidekick gewordenen, Orochi Zilla. Gemeinsam begeben sie sich auf die spannende Mission, einen uralten Drachen einzufangen, den sie zuvor unfreiwillig aus seinem ewigen Gefängnis befreit haben. Bewaffnet mit einer gnadenlosen Mischung aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang bislang unerforschte Teile der Welt durchqueren, um die dunkle Bestie aufzuspüren und die Apokalypse noch einmal zurückzudrängen. Alles, was er dazu braucht, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, einen Hauch von Magie und genug Feuerkraft um die eindringenden Shadowlands niederzumähen.

Mehr Gemetzel gibt es auf shadowwarrior.com und auch bei Twitter via @ShadowWarrior – dort findet man auch weitere Updates, schlechte Wortspiele und wohlschmeckende Waffelrezepte. Tipp: Das Waffeleisen ausgiebig vorheizen und dann vor dem ersten Backvorgang mit etwas Butter bestreichen.