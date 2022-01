PM: Shohei Ohtani, der einstimmig gewählte MVP der American League, ist der Cover-Star von MLB® The Show™ 22 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Shohei Ohtanis Saison 2021 wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. 46 Homeruns, 100 RBIs und 26 SBs sowie eine Bilanz von 9-2 mit einem ERA von 3,18 und 156 Strikeouts in seiner Position als Pitcher. Ein Sprichwort sagt: „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.“ Zwar mag es so wirken, als wäre Ohtani in den USA über Nacht zum Star geworden, doch in Wirklichkeit arbeitet er schon seit seiner Jugendzeit auf der Hanamaki Higashi High School in Japan auf sein Ziel hin.

Nach einer der eindrucksvollsten Saisons in der Geschichte des Major League Baseballs hat Shohei Ohtani es mehr als verdient auf der Hülle von MLB The Show 22 abgebildet zu werden.

Wir freuen uns, heute bekannt geben zu können, dass MLB The Show 22 am 5. April 2022 veröffentlicht wird. Die Standardversion für die Konsolen der letzten Generation kostet 59,99 Euro. Die Standardversion für die Konsolen der aktuellen Generation kostet 69,99 Euro.

Das zweite Jahr in Folge wird MLB The Show auf eine weitere Plattform erweitert. Fans erhalten somit eine völlig neue Spielweise! MLB The Show 22 wird zum ersten Mal auf der Nintendo Switch verfügbar sein. Bisher war es nur für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich. Dies ist ein sehr aufregender Moment für uns alle, da das berühmte Franchise jetzt für weitere Spieler zugänglich sein wird. Wir möchten uns bei Sony Interactive Entertainment, Xbox, Nintendo Co. Ltd, Major League Baseball, Major League Baseball Players Association und San Diego Studio bedanken, die dies möglich gemacht haben.

Nintendo-Fans können jetzt gemeinsam mit Xbox- und PlayStation-Fans online plattformübergreifend in MLB The Show 22* gegeneinander antreten. Darüber hinaus können Spieler mit plattformübergreifenden Fortschritten Errungenschaften auf jeder Plattform oder Konsolengeneration sammeln und nutzen (ausgenommen sind exklusive Funktionen von PS5 und Xbox Series X|S wie Stadium Creator). Mit Cross-Saves können Spieler eine gespeicherte Datei für den Road to the Show- oder Franchise-Modus auf eine andere Konsole übertragen.**

Mit MLB The Show 22 und einem MLB The Show-Konto können Spieler jetzt ganz einfach von Plattform zu Plattform wechseln und dabei weiterhin auf alle ihre Karten zugreifen. Einfach ein MLB The Show-Konto auf TheShow.com erstellen und mit der PlayStation, Xbox und/oder Switch verknüpfen – schon kann es losgehen. Wenn ihr euer neues, verknüpftes Konto erstellt, meldet euch unbedingt auch für den Newsletter „The Scouting Report“ an, damit wir euch alle aktuellen Informationen zu MLB The Show 22 zusenden können. Ab April erhalten alle Abonnenten außerdem jeden Monat ein exklusives Paket. Richtet euch jetzt ein Konto auf www.theshow.com ein.

Die Feature Premieres kehren zurück und geben unseren Fans einen besseren Einblick in die Neuerungen und Änderungen für MLB The Show 22. Ihr könnt euch die Folgen auf Twitch, YouTube und Facebook Live oder auf Abruf ansehen, während ihr dem Erscheinungstermin von MLB The Show 22 entgegen fiebert.

Für MLB The Show 22 sind mehrere Feature Premiere-Folgen geplant. Einen genaueren Zeitplan und Informationen zu den Folgen veröffentlichen wir demnächst auf TheShow.com.

Bestellt es jetzt im PlayStation Store vor und ihr erhaltet nur für die Vorbestellung allein ein Gold Choice-Pack für MLB The Show 22.

Enthüllung der Collector’s Edition am 2. Februar! Sicherlich fragen sich einige unserer treuesten Fans schon, ob es eine Collector’s Edition geben wird. Am Mittwoch werden wir die Collector’s Edition(s) für MLB The Show 22 und ihren gesamten Inhalt enthüllen.

Bitte beachten: Mit allen Collector’s Edition(s) von MLB The Show 22, die am 2. Februar enthüllt werden, habt ihr einen Anspruch auf beide Versionen***. Wenn ihr stattdessen die Standardversion von MLB The Show 22 auf PlayStation 4 kaufen möchtet und ein Upgrade auf die PlayStation 5-Version geplant habt, müsst ihr die digitale Version erwerben, um das Upgrade-Angebot zum Preis von 10 USD nutzen zu können.

Wir freuen uns sehr, dass MLB The Show 22 auf der PlayStation, Xbox und jetzt auch auf der Nintendo Switch spielbar sein wird! Freut euch auf eine neue Auswahl an Legenden und neue Spielmöglichkeiten, auch mit euren Freunden! Alle aktuellen Neuigkeiten zu MLB The Show 22 findet ihr unter TheShow.com sowie in unseren Konten auf Twitter, Facebook und Instagram.

Genauere Informationen zu MLB The Show 22, einschließlich eines wichtigen Updates zu jahresübergreifenden Spielständen, findet ihr in unserer Ankündigungs-FAQ hier.

* Online-Multiplayer-Funktionen erfordern eine Internetverbindung und ein konsolenspezifisches Online-Multiplayer-Abonnement.

** Plattformübergreifende Fortschritte erfordern eine Internetverbindung und für jede Plattform, auf der ihr spielt: 1) ein Exemplar des MLB The Show 22-Spiels, das mit eurer Konsole (andere Plattformversionen separat erhältlich) kompatibel ist; und 2) eine Verknüpfung des jeweilige Kontos der Plattform mit eurem MLB The Show-Konto.

*** Disc-Version umfasst PS4-Disc und einen Gutschein für die PS5 (PS5-Konsole mit Disc-Laufwerk erforderlich).