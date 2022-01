PM: Das sind die Neuzugänge bei PlayStation Now im Februar (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit dem Februar-Angebot erwarten euch ab morgen bei PlayStation Now legendäre offene Welten, strategische Abenteuer und Multiplayer-Puzzler. Betretet die kriminelle Unterwelt von Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition, schlüpft in Little Big Workshop in die Rolle eines Fabrikmanagers, schließt euch in Through the Darkest of Times dem Widerstand an und löst Rätsel in Death Squared.

Sehen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

Entdeckt den Genre-prägenden Klassiker Grand Theft Auto: Vice City wieder, überarbeitet für die nächste Generation. Mit umfassenden Verbesserungen, darunter brillante neue Beleuchtungs- und Umgebungs-Upgrades, hochauflösende Texturen, höhere Render-Distanzen, eine Steuerung und Zielerfassung im Stil von Grand Theft Auto V und vieles mehr, wird die beliebte Welt mit einem völlig neuen Detailgrad zum Leben erweckt.

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition ist bis Montag, den 2. Mai, verfügbar.

Schlüpft in die Rolle eines Fabrikmanagers und leitet eure eigene Miniaturfabrik. Gestaltet eure Fabrikhalle, verwaltet euer Personal, kauft Maschinen und entwerft effiziente Produktionslinien – alles innerhalb des Zeitlimits und zur Zufriedenheit eurer Kunden.

Startet mit einer kleinen Werkstatt und expandiert zu einer Miniaturfabrik, die den gesamten Arbeitstisch füllt. Schaltet immer bessere Maschinen frei, fügt noch mehr Produktionsmethoden und vor allem mehr Platz hinzu. Schon bald betreibt ihr mehrere Produktionslinien, stellt täglich Hunderte von fortschrittlichen Produkten her und schaut mit Freude zu, wie eure niedlichen Arbeiter die eigentliche Arbeit verrichten.

In diesem historischen Widerstand-Strategiespiel seid ihr der Anführer einer kleinen Widerstandsgruppe in Berlin im Jahr 1933. Euer Ziel ist es, dem Regime einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ihr müsst Flugblätter abwerfen, um die Bevölkerung darüber aufzuklären, was die Nazis wirklich vorhaben, Botschaften an Wände malen, Sabotage betreiben, Informationen sammeln und weitere Anhänger rekrutieren. Dabei müsst ihr euch verdeckt halten, denn wenn die Streitkräfte des Regimes von eurer Gruppe erfahren, ist das Leben jedes Mitglieds in großer Gefahr.

Schließt euch mit einem Partner, einer Gruppe von Freunden oder sogar der ganzen Familie zusammen und führt Teams von zwei oder vier Robotern durch immer komplexere Level zu ihren farblich gekennzeichneten Zielen. Aber Vorsicht! Der Weg durch jedes Level ist mit raffinierten Todesfallen gespickt, die die Roboter schnell auf den großen Schrottplatz in den Himmel schicken. Um voranzukommen, müssen die Spieler zusammenarbeiten, um die Level nacheinander zu bewältigen und das neu erworbene Wissen zum Überleben und für den Erfolg einzusetzen. Zusätzlich zum Story-Modus für zwei Spieler enthält Death Squared verrückte „Party Chaos“-Herausforderungen, die speziell für Gruppen von vier Spielern entwickelt wurden. Ein Einzelspieler kann den klassischen Story-Modus für zwei Spieler ebenso bestreiten wie zwei Spieler beispielweise das „Party-Chaos“, bei dem zwei Roboter mit einem Controller gesteuert werden.

*Bestimmte Spiele, die auf PlayStation Now verfügbar sind, sind möglicherweise nur für begrenzte Zeit in der Bibliothek verfügbar. Die im Abonnement enthaltenen Spiele (und ihre Inhalte) können sich ändern.