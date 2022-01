Final Fantasy 7 Remake: Zweiter Teil soll 2022 vorgestellt werden

PS4

Während eines Jubiläums-Events zum 25. Geburtstag von Final Fantasy 7 hat sich der Producer des Remake-Projekts Yasunori Kitase über die Fortsetzung von Final Fantasy 7 Remake (im Test, Note 8.0) geäußert. Square Enix entschloss sich, das Remake auf mehrere Spiele aufzuteilen. Das erste Spiel endete, als die Party die Stadt Midgard verlässt, was im Original den Auftakt des eigentlichen Abenteuers darstellt.

Seit Release von Final Fantasy 7 Remake 2020 (gefolgt von der erweiterten Version Final Fantasy 7 Intergrade 2021) hielt sich Square Enix recht bedeckt, was das zweite Spiel der Remake-Reihe angeht. Auf dem Event sprach Kitase nun laut einer Übersetzung für VideoGamesChronicle davon, dass es im Zuge der Jubiläums-Feierlichkeiten in den nächsten 12 Monaten Neuigkeiten zur Fortsetzung von Final Fantasy 7 Remake geben soll – wobei er ergänzte: "Wenn wir es schaffen."

Dazu veröffentlichte der offizielle Twitter-Kanal von Final Fantasy 7 Remake zum Jubiläum Botschaften von Kitase sowie Tetsuya Nomura, Character Designer für das Original und Creative Director für das Remake-Projekt. Darin spricht Nomura davon, dass neben den Mobile-Titeln Final Fantasy 7 The First Soldier und Final Fantasy 7 Ever Crisis noch weitere Projekte im Universum von Final Fantasy 7 in Arbeit sind.