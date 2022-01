Prison Architect: DLC Perfect Storm und kostenfreies Update erschienen

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ende letzter Woche ist mit Perfect Storm ein neuer DLC für den Gefängnismanagement-Simulator Prison Architect (im aktuellsten Spiele-Check) erschienen. In der neuen Erweiterung von Paradox Interactive und Double Eleven müsst ihr euch mit Naturkatastrophen wie schweren Gewittern auseinandersetzen, aber auch den Lebensstandard der Insassen aufrechterhalten. Einen kleinen Einblick in die Katastrophen verschafft der direkt unter dieser News verlinkte Trailer.

Um die Auswirkungen der Katastrophen in Griff zu bekommen, könnt ihr das Personal schulen, Zuschüsse beantragen oder das Gelände weiter absichern. Eine saubere und sichere Umgebung hilft auch dabei, bestmöglich auf den Ernstfall vorbereitet zu sein.

Gaz Wright, der Game-Director von Prison Architect bei Double Eleven, äußert sich zur neuen Erweiterung Perfect Storm wie folgt:

Die Katastrophen in Perfect Storm fordern die Spieler dazu heraus, Probleme auf kreative Weise zu lösen, was oftmals erfordert, dass sie beim Bau ihres Geländes vorausdenken. Wir haben hart daran gearbeitet, Katastrophen sehr respektvoll als unterhaltsame Herausforderungen abzubilden, die die Spieler bewältigen können, indem sie die gewohnte Prison Architect-Spielweisen nutzen. Wie unsere früheren Erweiterungen sind auch die Katastrophen von populärer Gefängnis-Fiktion aus Serien und Filmen inspiriert. Es ist großartig, wenn Spieler anfangen, kritisch über Probleme nachzudenken und einen Bezug herstellen, wie sie in der realen Welt gelöst werden könnten.

Die Key-Feature im Überblick:

Naturkatastrophen wie Frost, Hitzewellen und Gewitterstürme aber auch Rattenbefall können strukturelle Schäden verursachen, die Gefängnisbewertungen senken und für Chaos im Gefängnis sorgen.

Schädlingsbekämpfung, Klempner, Handwerker und Straßeninstandhaltung stehen als Soforthilfe bei Katastrophen zur Verfügung. Elektriker, Kälteschutz, Brandschutz, Erste-Hilfe-Schulungen sowie Schulungen zur Schädlingsbekämpfung ermöglichen es den Mitarbeitern, Schäden zu mindern und weiterhin für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.

Zuschüsse für Katastrophenhilfe, Hitzewellen, Notfallprotokolle, Bodenabsenkungen, Fortbildung des Personals und Zuschüsse für die Nachrüstung von Versorgungseinrichtungen finanzieren dringend benötigte Vorbereitungen, um Katastrophen zu überstehen.

Durch Geräte zur Wettervorhersage könnt ihr jederzeit über bevorstehende Naturkatastrophen informiert sein und euch entsprechend vorbereiten.

Prison Architect: Perfect Storm ist auf PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch für 9,99 Euro (UVP) erhältlich. Parallel dazu ist mit "The Tower" ein kostenfreies Update erschienen. Dieses erweitert das Spiel beispielsweise um mehr Laub, Bodenarten und Suchhunde. Es gibt nun auch die Möglichkeit Scharfschützen anweisen, nicht lethale Gummigeschosse zu verwenden, die die Insassen nur bewusstlos machen. Die vollständigen Infos findet ihr in den Patchnotes.