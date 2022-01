PM: Sonderausgabe von State of Play zu Gran Turismo 7 wird am Mittwoch ausgestrahlt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Diese Woche steht die erste Ausgabe von State of Play im Jahr 2022 an und unsere Motoren laufen schon heiß, denn wir können uns auf über 30 Minuten neues PS5-Videomaterial und Gameplay-Details zu Gran Turismo 7 freuen. Schaltet am 2. Februar ab 23:00 Uhr MEZ live auf Twitch oder YouTube ein.

Wir sehen uns am Mittwoch!

Beachtet bitte, dass diese Übertragung urheberrechtlich geschützte Inhalte (z. B. lizenzierte Musik) beinhalten kann, für die PlayStation keine Rechte hält. Wir freuen uns sehr über unsere fantastischen Co-Streamer und Inhalte-Ersteller, aber Lizenzvereinbarungen außerhalb unserer Kontrolle könnten mit Co-Streams oder VOD-Archiven dieser Übertragung im Konflikt stehen. Falls ihr plant, diese Übertragung als VOD zu speichern, um Zusammenfassungsvideos zu erstellen oder Clips oder Ausschnitte aus der Sendung erneut zu posten, dann raten wir dazu, auf urheberrechtlich geschützte Musik zu verzichten.