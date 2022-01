OlliOlli World: Neuer Filmtrailer für Skateboard-Jump-and-Run-Spiel

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Kürzlich haben Roll7 und Private Division einen Filmtrailer für OlliOlli World veröffentlicht, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt. Das Action-Skateboard-Jump'n'Run wird am 8. Februar in digitaler Form auf Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen.

OlliOlli World setzt auf einen Comiclook und spielt in der Welt Radlandia. Mit Flips, Flows, Tricks und Grinds skated ihr durch die Spielwelt auf der Suche nach den Skatergottheiten. Die Charaktere könnt ihr nach euren Wünschen individualisieren.

Die Basisversion des Spiels wird für 29,99 Euro erhältlich sein. Mit der World Rad Edition für 44,99 Euro sichert ihr euch gleich die ersten beiden Story-Erweiterungen und das "Alien-Begegnung-Skatedeck".