Halo: Neuer Trailer zur Paramount-Serie zeigt den Chief in Action

PC XOne Xbox X

Am 24. März 2022 startet bekanntermaßen die Serien-Adaption der Shooter-Reihe Halo auf Paramount Plus. Das Studio hat nun einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem ihr den Master Chief in Action seht und beispielsweise auch einen Blick auf die KI Cortana werfen könnt. Es gibt Explosionen, Story-Fetzen und durchaus typische Halo-Momente. Das Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

Gespielt wird der berühmte Kampfanzuträger und Spartan von Pablo Schreiber (American Gods, Orange is the new Black). Seiner ständige Begleiterin Cortana wird von Jen Taylor verkörpert, die bereits seit dem ersten Halo der KI ihre Stimme leiht. In weiteren Rollen sind Natascha McElhone (Californication), Chalie Murphy (Love/Hate) und Bokeem Woodbine (Fargo) zu sehen. Als Executive Producer fungiert unter anderen Steven Spielberg.