Darauf freut sich die Redaktion im... Februar 2022

Aloy, Nathan und der eine Ring

Teaser Der Februar mag der kürzeste Monat des Jahres sein, aber in diesem Jahr sind die wenigen Tage vollgestopft mit Highlights aus Film, Funk und Fernsehen. Worauf freuen wir uns am meisten?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Im Februar möchte ich mir endlich die neue, sechste und letzte Staffel vonansehen – mittlerweile scheinen alle Folgen veröffentlicht zu sein. Meine "Motivationskurve" stellte bislang ein U dar, das heißt nach den ersten beiden Staffeln fiel sie ziemlich ab, erholte sich aber zuletzt in Staffel 5 wieder. Mal sehen, bin eigentlich guter Dinge! Trotzdem: Als das Protomonecule noch irgendwas war, was einem der Protagonisten Visionen bereitet hat, fand ich die Serie noch besser, das ganze Phantasmomatische behagt mir nicht so. Ich finde nämlich just, wie Leben im Weltraum, Kämpfe im Weltraum und so weiter dargestellt sind, ziemlich super, und hätte gerne mehr davon gehabt als von irgendwelchen Spinnereien.[SPIELE/BRETTSPIELE] Da gibt es drei:(den Vorgänger fand ich ziemlich gut),(aus Fairness für den ersten Serien-Wortbestandteil schlage ich als alternativen Namen Total War Totalhammer 3 vor) und. Sollte das denn pünktlich erscheinen, denn seit einer Woche sind die PvP-Server der gesamten Dark-Souls-Serie geschlossen (auf der PC-Seite), weil man darüber Malware an die Spieler verteilen kann. Und Elden Ring baut wohl auf demselben Netzwerk-Code auf...[SONSTIGES] Ich plane weder Hochzeit noch Umzug noch einen Urlaub im Februar, bin aber mal gespannt, wie die Entwicklung bei der... nein, nicht Corona-Lage, das auch, aber vor allem der Wetterlage weitergeht. Erstens heizen wir mit Gas, zweitens bekomme ich Lust aufs Radfahren, bin aber ein Warmduscher und Nur-ab-15-Grad-Außentemperatur-und-wenn-es-trocken-ist-Radler.[FILME/SERIEN] Als Kindskopf vor dem Herren freue ich mich natürlich auf, in welcher Form ich das Quatschfeuerwerk genießen werde muss ich allerdings noch schauen. Ebenso wie, ich habe zwar nur eingeschränkte Hoffnung auf gute Qualität, immerhin ist's ja eine Videospielverfilmung. Aber ich lasse mich sehr gerne überraschen! Herzlich wenig Sorgen habe ich hingegen bei, denn wenn die Serie wie das Spiel aussieht, dann gibt's da absolut nichts zu meckern.[SPIELE/BRETTSPIELE] Welch anstrengender Februar, sowohl beruflich als auch privat. Beim Tippen dieser Zeilen habe ichschon abgeschlossen, immerhin. Allerdings habe ich ebenso gerade mitangefangen und bin gespannt, ob es die angestaubte Taschenmonster-Formel wirklich auf ein neues Niveau heben kann. Ein sicheres Brett ist für mich hingegen, schon das erste Abenteuer von Aloy war fantastisch und Guerilla Games wird es jetzt kaum schleifen lassen. Skeptisch bin ich nach dem Netzwerk-Test hingegen bei, ich weiß nicht, ob mir der Open-World-Crafting-Ansatz so recht schmecken will. Spielen werden ich's natürlich trotzdem.[SONSTIGES] Als frisch gebackener NFL-Gucker werde ich mir natürlich den Super Bowl ansehen, auch wenn die nachtschlafene Zeit für deutsche Fans wohl kaum geeignet ist. Was aber sehr praktisch ist: So als Frischling habe ich keinerlei Präferenzen bei den Teams, also kann ich Rams @ Bengals unvoreingenommen genießen und mich einfach über ein paar hoffentlich tolle Spielzüge freuen.

[FILME/SERIEN] Ich würde so gerne ins Kino gehen und mir Licorice Pizza anschauen, den neuen Film von Paul Thomas Anderson, aber trotz Booster bleibe ich lieber vorsichtig und spare mir den Besuch. Dann gibt's halt Serien: Die vierte Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel kommt am 18. Februar bei Amazon Prime, das ich wohl ebenso mit der Liebsten schauen werde wie die erste Hälfte der vierten Staffel von Ozark bei Netflix. Und ganz alleine schaue ich im Februar die zweite Staffel von Euphoria bei Sky weiter. Ich liebe diese Serie!



[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich bin schwach geworden und habe mir eine Switch gekauft, weshalb ich vornehmlich Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda - Breath of the Wild spielen werde. Seltsamerweise wollen die Jungs, wenn sie bei mir sind, nie in Mario Kart 8 Deluxe durch die Gegend rasen. Ich denke, ich werde sie zwingen müssen. Wenn ich so durch die Februar-Release-Liste scrolle, stellt sich mir zuallererst eine Frage: Wer zur Hölle braucht Remastered-Version von Life Is Strange? Bringen Studios demnächst direkt Remastered-Versionen raus? Ansonsten fühle ich mich momentan etwas spielemüde.



[SONSTIGES] Corona kommt immer näher. Ich hoffe, dass ich mich bis Ende nächster Woche nicht anstecke, weil ich dann wieder zu meiner Freundin nach Österreich fliegen werde. Und musikalisch werde ich wohl noch ein paar Sachen aus dem Januar hören, allen voran das neue Album von Tocotronic. Und ob ich es wagen sollte, mir Konzerttickets für den April zu kaufen? Hmm... Ach ja, wen es interessiert: Mein persönliches Album des Jahres 2021 war übrigens Bright Green Field von Squid.

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Im Februar werde ich in erster Linieweiterschauen. Ein paar der Storywendungen (gerade am Anfang der sechsten Staffel) fand ich zwar ziemlich aufgesetzt. Ich mag ich mag die Charaktere, allen voran natürlich Castle und seinen Humor, aber einfach sehr. Und da haben sich andere TV-Serien schon schlimmere Aussetzer geleistet. Danach wird es bei mir wohl mit einer noch deutlich älteren Fernsehserie weitergehen, die mir bei der Erstausstrahlung immer wieder empfohlen wurde, die ich aber nie nachgeholt habe:. Tatsächlich habe ich sie mit ein paar Weihnachtsgutscheinen nicht billig auf DVD gekauft, da sie bei keinem Streaming-Anbieter verfügbar sind. Bin gespannt, ob ich den Kauf am Ende bereue oder nicht. Ansonsten würde ich gerne densehen, obwohl mir insbesondere die Besetzung unpassend erscheint. Aber das kann warten. Ins Kino werde ich dafür gewiss nicht gehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Obwohl der Februar der kürzeste Monat des Jahres ist, erscheinen gleich drei Spiele, die auch in meiner Most-Wanted-Liste für das gesamte Jahr auftauchen würden. Da ichbereits seit längerer Zeit zocke, müsste ich allerdings meine Vorfreude vorspielen und konzentriere mich stattdessen auf die beiden anderen Titel. Klarer Favorit ist eindeutig. Ich finde es zwar schade, dass nicht mehr aktives Storytelling drinsteckt, sondern Miyazaki es diesbezüglich in seinem neuesten Werk so ähnlich macht wie in den Souls-Spielen. Ansonsten aber hat mich der Netzwerk-Test ziemlich angemacht mit seiner Mischung aus Dark Souls und Anleihen aus Bloodborne und Sekiro. Ich mag die flotteren, dynamischeren Kämpfe, die Möglichkeit zum aktiven Schleichen und auch die Open World mit echten Bossfights außerhalb klassischer Arenen direkt in der Welt. Ich könnte noch viel mehr aufzählen, aber ich freue mich erst mal einfach nur darauf, demnächst der Vollversion auf den Zahn fühlen zu dürfen.Das zweite Top-Highlight für mich ist natürlich. Der Vorgänger hat mich zwar nicht durchgehend begeistert, aber insbesondere das Kampfsystem und die audiovisuelle Präsentation haben mir viel Spaß bereitet. Gerade die erweiterten Möglichkeiten bei der Erkundung der Welt finde ich reizvoll. Ich hoffe nur, dass die Open-World weiterhin eher ein Angebot bleibt und nicht zur lästigen Pflichtübung wird.[FILME/SERIEN] Ich freue mich enorm auf die deutsche Veröffentlichung der siebten Staffel vonauf Netflix. Comedy mit kindsköpfigen Protagonisten zündet bei mir, beispielhaft dafür sind-Produktionen wieoder. Doch nicht nur ist das 99. Polizeirevier in Brooklyn ein Schmelztiegel für schräge Ermittler, die in wahnwitzige Situationen geraten. Die Serie legt den ausgewalzten „kriegen sich die beiden oder nicht“-Strang vieler Sitcoms schnell zu den Fallakteb. Wie immer dürfte es in Staffel sieben eine Folge um den Pontiac-Banditen und eine zum internen Wettkampf zu Halloween geben, die stets kleine Heist-Filme sind, die trotz ihres Running-Gag-Charakters bisher immer überraschend blieben. Sogar ein paar spannende Krimi-Fälle hielten die letzten beiden Staffeln parat. Kann die nunmehr vorletzte Staffel das fantastische Niveau halten?[SPIELE/BRETTSPIELE] In der Netzwerktest-Beta konnte mich der Open-World-Ansatz vonnoch nicht recht überzeugen und doch freue ich mich als alter-Fan, den neuen Streich von From Software zu sehen. Das Monster-Design dürfte auch in diesem Spiel nicht enttäuschen und es wird spannend, zu sehen, welche in der Spielwelt verborgenen Geheimnisse von der Community zusammengetragen werden. Beiist mein Interesse eher technischer Natur, sah doch das Spiel in manchem Trailer schon fast zu gut aus.[SONSTIGES] Da mir neulich wieder viele Referenzen auf König Artus in der Popkultur entgegen sprangen, packte mich die Lust, mir endlich diesen Stoff anzueignen. Da ich kein Sachbuch fand, das mir gefiel, lese ich aktuellvon, die erste Sammlung der verschiedenen Artus-Erzählungen in Englischer Sprache aus dem 15. Jahrhundert. Entgegen meinen Befürchtungen lässt sich das alte Englisch überraschend gut runterlesen und die Kapitel sind angenehm kurz. Dazu liegt seit kurzemvonals Hochzeitsgeschenk auf meinem Nachttisch, eine schöne Sammlung von Parabeln auf die Lebensführung in Form von Geschichten, die ritterliche Tugenden verhandeln.[FILME/SERIEN] Ich mache mir nichts vor, im Februar werde ich nicht allzu viel Zeit für Filme und Serien haben. Dazu aber gleich mehr. Wenn ich mir was geben werden, dann vielleichtund, beide Serien feiern auf Netflix ihr Debüt.[SPIELE/BRETTSPIELE] Die kommenden Wochen werden heftig. Mein Glück ist es, dass ich bereits seit geraumer Zeit einen Review-Server vonunsicher machen darf, sodass ich schon jetzt bestens für den Release am 8. beziehungsweise 11. Februar vorbereitet bin. Mein Fazit bisher: Das beste Kampfsystem aller ISO-RPGs, die unterhaltsamste Story-Kampagne aller Free2Play-Spiele, ein erstaunlich fairer Shop und ein prall gefülltes Endgame. Allzu lange kann ich es mir in Arkesia jedoch nicht gemütlich machen.undsind bereits vorbestellt und die Vorfreude entsprechend groß. Da muss dann wohleine Weile warten, dank Xbox Game Pass läuft mir das Strategie-Spiel jedoch zum Glück nicht weg.[Sonstiges] Laut Blizzards Chefsoll es in den kommenden Wochen Neuigkeiten zuundgehen. Endlich! Schließlich warten wir schon viel zu lange auf einen Release-Termin für WoW-Patch 9.2, die Ankündigung der nächsten Erweiterung für World of Warcraft sowie Status-Quo-Berichte zuund[FILME/SERIEN]macht die Welt kaputt. Mal wieder. Die Zerstörungswut des Regisseurs wurde im Lauf der Zeit immer größer und so langsam dürfte die Erde als Objekt der Vernichtung zu klein werden. Und so fällt im neuen Film– der Name ist Programm – gleich der gesamte Mond auf die Erde. Ich bin gespannt auf das globale Aus, denn für mich ist Emmerich die Reinkultur des Popcorn-Kinos. Immer wieder gerne. Nur eine Woche später treibt mich die berufliche Neugier ins Kino, und das Ticket wird wieder von der Steuer abgesetzt: Obmitunddem Computerspielvorbild gerecht wird? Und dann ist da noch der neue Film mit der großartigengilt ja als ein Oscar-Kandidat. Und auf der heimischen Glotze läuft Ende Februar die erste Folge desSpin-Off. Das ist fast schon Pflicht.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ist denn schon Februar? Liebe Leute, ich habe gerade mitangefangen und werde einen Großteil des neuen Monats mit der Hatz auf Mini- (oder Maxi-)Monster verbringen. Wenn da noch Luft ist, freue ich mich natürlich auf, um meine PS5 mal wieder zum Glühen zu bringen. Und mal ganz ehrlich: Wenn juckt es, ob Animationen aus dem ersten Teil wiederverwendet werden? Das ist in der Spiele-Produktion völlig normal. Da wird, meiner Meinung nach, völlig ohne Grund gemeckert. Dazu noch auf der Einkaufsliste:. Da überwiegt die Neugier, und außerdem hatte ich schon lange kein vernünftiges Prügelspiel auf der Platte.[SONSTIGES] Der Februar ist nicht nur der kürzeste Monat des Jahres, sondern bei mir auch ein "lesearmer" Monat. Ich habe nur ein einziges neues Buch auf der Wunschliste, und zwar das am 15. Februar erscheinendevon. Ansonsten habe ich gerade wieder meine Klassiker-Phase und lese Back-to-Backund alle anderen Mafia-Romane des italienischen Maestros:. Praktisch ein Buchangebot, das ich nicht ablehnen kann.