Machinae Supremacy: Werdet Teil eines Musik-Videos der SID-Metal-Band

Die schwedische SID-Metal-Band Machinae Supremacy sucht wieder Videobeiträge von Fans und musikinteressierten Gamern, aus denen ein Musik-Video zu dem Song „We Are The Ones Who Will Change The World“ entstehen soll. Eure Beiträge könnt ihr in den bevorzugten MP4- oder MOV-Videoformaten bis zum 17. Februar 2022 über die Website von Machinae Supremacy hochladen. Dort findet ihr auch einen kurzen Ausschnitt aus dem Song. Das ganze Stück könnt ihr euch unter anderem auf bandcamp anhören.

Machinae Supremacy unterlegen ihre Metal-Songs mit Chiptune-Melodien aus dem SID-Musikchip des Commodore 64. Außerdem haben sie sich an mehreren Videospiel-Soundtracks beteiligt, wie zum Beispiel Giana Sisters -Twisted Dreams (zum Test) und Jets'n'Guns (zu Haralds SHMUP-Kalender #1). Der Soundtrack zu Jets'n'Guns 2 stammt komplett von Machinae Supremacy.

Die Schweden bringen auch schon Erfahrung im Erstellen von Musikvideos mittels Crowdsourcing mit. So entstand im Jahr 2013 das Videomaterial zum Track „Rise of a Digital Nation“ auf ähnliche Weise. Aufgrund der positiven Erfahrungen wiederholen sie das Verfahren nun. Das schwarmunterstützte Musik-Video zu „Rise of a Digital Nation“ haben wir euch am Ende dieser News eingebettet.