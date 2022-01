Path of Exile: Siege of the Atlas erscheint am 4. Februar für PC

PC XOne PS4 MacOS

Grinding Gear Games hat am vergangenen Donnerstag die Inhalte des nächsten Updates für das Hack and Slay Path of Exile bekannt gegeben. In Siege of the Atlas wird das Atlas-System (erneut) überarbeitet und um einen Atlas-Fertigkeitenbaum ergänzt. Zudem erwarten euch zwei neue Endgame-Bosse sowie neue einzigartige Gegenstände und Crafting-Materialien.

Der Atlas der Welten wurde bereits in den letzten Updates mit der Absicht umgekrempelt, die Endgame-Spielsysteme zugänglicher und verständlicher zu gestalten. So wurden die Atlas-Regionen und 16 Wächtersteine entfernt und letztere durch vier Leerensteine ersetzt. Die Leerensteine nutzt ihr nun, um die Maps im Level zu steigern.

Wegfallen werden mit Siege of the Atlas die regionalen Atlas-Fertigkeiten, mit denen ihr die verschiedenen Gebiete bislang um besondere Eigenschaften erweitern konntet. Es erwartet euch nun ein eigenständiger Atlas-Fertigkeitenbaum, in den ihr die Punkte investiert, die ihr euch durch das Abschließen von Map-Quests verdient. Das Endgame wird mit dem Brennenden Exarch und den Weltenfresser um zwei neue, mächtige Gegner ergänzt. Besiegt ihr sie, droppen sie Sphären, mit denen ihr anschließend die impliziten Eigenschaften auf Gegenständen modifiziert.

Mit dem Erscheinen des Updates am 4. Februar - Konsolenspieler müssen sich bis zum 9. Februar gedulden - startet auch eine neue Herausforderungsliga. In Archnemesis trefft ihr in den Gebieten zukünftig auf versteinerte Monster. Diese erweckt ihr mit neuartigen Rezepten zum Leben und fügt ihnen dadurch verstärkende Fähigkeiten aus. Alle weiteren erweckten Monster weisen die Fähigkeiten der vorherigen Erweckten auf, was dazu führt, dass ihr sehr gefährliche Biester erschafft.

Weitere Infos zum Siege-of-the-Atlas-Update erhaltet ihr auf der offiziellen Homepage und im Trailer, den wir am Ende dieser News eingebettet haben. Einen ausführlichen und von Chris Wilson kommentierten Einblick in die Neuerungen gewährt euch der englischsprachige, 30-minütige Livestream zu Siege of the Atlas vom 27. Januar bei YouTube.