Welcher Teil hat euer Herz gestohlen?

PS4

Kürzlich brachte Naughty Dog mit Uncharted - Legacy of Thieves Collection (im Test) heraus. Der Name klingt eher nach einer Gesamtausgabe, doch handelt es sich um ein Doppelpack mit den beiden jüngsten Ablegern der Uncharted-Reihe (um den Multiplayer-Modus erleichtert), die für Playstation 5 angepasst wurden.

Finden damit für euch die beiden besten Teile der Reihe ihren Weg auf die PS5 (und noch ausschlaggebender: auf den PC, zumindest später in diesem Jahr)? Oder war einer der früheren Ableger für euch der Favorit der Reihe? Stimmt unten für euren Lieblingsteil. Mit zur Auswahl steht auch die Vita-Auskopplung Golden Abyss von Bend Studio, ausgespart wird aber das weniger begeisternde Kartenspiel Uncharted - Fight for Fortune aus demselben Haus für denselben Handheld.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.