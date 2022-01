PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 31. Januar bis 4. Februar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Willkommen bei Next Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Dyna Bomb

In Dyna Bomb schnallst Du Dir Deinen Jetpack um und sorgst für jede Menge Chaos! In dieser magischen Arcade-Action düst Du über Deine Feinde hinweg, schmeißt tückische Bomben ab und kommst einem legendären Schatz immer näher. Nur wenn Du mächtige Power-Ups freischaltest und jederzeit auf der Hut bist, wirst Du alle Geheimnisse von Dyna Bomb enthüllen.

Life is Strange Remastered Collection

In der Life is Strange Remastered Collection kehrst Du nach Arcadia Bay zurück und erlebst zwei preisgekrönte Life is Strange-Spiele in nie dagewesener Pracht. Verbesserte Grafik und Animationen erwecken die großartigen Charaktere und fesselnden Geschichten zu neuem Leben.

Webbed

In der Geschichte von Webbed begibst Du Dich als kleine mutige Spinne auf ein Abenteuer, um Deinen Freund vor einem fiesen großen Laubenvogel zu retten. Schwinge Dich durch die Bäume, webe klebrige Netze und finde neue Freund*innen in der Welt der Krabbeltiere. Spinnen waren noch nie so knuddelig und liebenswert!

The Dead Tree of Ranchiuna

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Als ein Mann sich aufmacht, um die grausamen Geheimnisse seiner Heimatstadt ans Licht zu bringen, verschwimmen die Grenzen von Realität und Fantasie. The Dead Tree of Ranchiuna ist ein immersives Erlebnis, in dem Du erfährst, wie ungerecht die Gesellschaft sein kann. Die Ungerechtigkeiten erlebt der Protagonist sowohl auf direkte und realistische Weise als auch mit Hilfe der Macht von Fantasy-Elementen, Symbolismus und abstraktem Storytelling.

The Sealed Ampoule

The Sealed Ampoule kombiniert die Elemente eines Dungeoncrawlers mit Roguelike-Elementen und jeder Menge Alchemie. Als mutige Alchemistin Irene begibst Du Dich tief in Höhlen voller Monster, um die wertvollen Zutaten für Deinen nächsten Zaubertrank zu sammeln.

Ambition Record

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Im Norden Deines Königreichs herrscht ein geheimnisvoller Graf, der verbotene Magie nutzt, um eine Rebellion anzuzetteln. Auf Befehl des Königs stellst Du Dich als Ritter Rafael dem drohenden Aufstand. Doch auch am Königshof selbst beginnen die Menschen sich merkwürdig zu verhalten. Ein unerbittlicher Kampf um Glauben und Überzeugung steht kurz bevor.

Dreamscaper

Im Schutze der Nacht tauchst Du tief in Dein Unterbewusstsein ein, wo Du düstere Albträume bekämpfst und mächtige Artefakte sammelst. Am Tag jedoch erkundest Du die Stadt Redhaven, pflegst Beziehungen zu ihren Bewohner*innen und entfesselst die wahre Macht Deiner Träume.

QUByte Classics – The Humans by PIKO

Das Überleben Deines Steinzeit-Stammes hängt von Teamwork, sorgfältiger Planung und dem richtigen Timing ab. Denn in einer Welt voller gefährlicher Dinosaurier und feindlicher Stämme ist die Gemeinschaft der Schlüssel zum Erfolg. Je nach Level sind andere Werkzeuge und Fähigkeiten zum Vorankommen erforderlich – teile Deine Ressourcen also klug unter Deinen Bewohner*innen auf, gib Deine Werkzeuge an die richtigen Arbeiter*innen und entwickle Dich stetig weiter.

Croc's World Construction Kit 2

Croc’s World Construction Kit 2 ist endlich da. Es gibt Dir alle Werkzeuge an die Hand, um fantastische Jump’n’Run-Level zu erstellen. Egal ob unterhaltsamer Hindernisparcours oder knallharter Überlebenskampf – mit 48 verschiedenen Items und sechs Endbossen zur Auswahl bestimmst Du das Niveau des nächsten Levels!

Demon Hunter 5: Ascendence

Du schlüpfst in die Rolle von Hector Cole, der Mitglied eines längst vergessenen Ordens und selbständiger Dämonenjäger ist. Als Spezialist für paranormale Untersuchungen werden Deine Fähigkeiten von Menschen angefordert, deren Probleme von übernatürlicher Natur sind. Nun bittet der Eigentümer und Kurator des Museums für Mystik und Monstrosität um Deine Hilfe. Einer der Touristen des Museums ist unter mysteriösen Umständen verschwunden und Du bist die letzte Hoffnung des Kurators, um das Geheimnis aufzudecken.

Drone Gladiator

Eine neue Ära der Gladiatoren-Kämpfe ist angebrochen – denn nun kämpfen Hightech-Dronen in der Arena um den Sieg. Als Teilnehmer*in der Kämpfe wirst Du auf einen verlassenen Planeten geschickt, um Dich den Roboterhorden sowie ihren Generälen zu stellen. In diesem Arena-Shooter überlebst Du nur, wenn Du Deine Dronen effektiv aufrüstest, Deine Kräfte strategisch klug einteilst und die riesigen Bosse besiegst. Wird Dir das Glück der Arena hold sein?

Dying Light 2 Stay Human

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Das Virus hat gewonnen und die Zivilisation ist zurück in ein dunkles Zeitalter verfallen. Deine Stadt, eine der letzten menschlichen Siedlungen, steht kurz vor dem Kollaps und nur Du kannst sie jetzt noch retten. Nutze Deine Skills, bewege Dich geschickt durch die Welt und forme die Umgebung nach Deinen Vorstellungen. Deine Entscheidungen sind ausschlaggebend für die Zukunft Deiner Mitmenschen.

The Song Out of Space

Am Höhepunkt des kalten Kriegs 1962 werden zwölf Astronom*innen tot in einer Deep Space-Sternwarte aufgefunden. Aufgrund der Nähe zu einer wichtigen Militärbasis, setzt man zwei Bundesagent*innen auf den Fall an, um eine mögliche russische Beteiligung zu ermitteln. Was die beiden dort finden, ist jedoch nicht von dieser Welt.