Spieleveteranen-Podcast #253: Off-Topic 01/2022

Nur ganz wenig Spiele

Teaser Einmal im Monat entfernen sich Jörg und Heinrich von ihrem Wohlfühlgebiet der Videospiele und philosophieren über Bücher, Filme, Serien und Musik – es ist wieder soweit!

Das ist eine zusätzliche Episode für unsere Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr das volle Programm hören könnt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Wir wissen ja, dass Spieleveteranen-Hörer Gewohnheitstiere sind. Umso schlimmer also, wenn einmal im Monitor von der ach so bekannten Norm abgewichen wird. So auch heute, nach dem üblichen Games-Geplauder geht es plötzlich um Bücher, Filme, Musik und Serien. Mehr Off-Topic geht gar nicht! Oder? Immerhin haben Jörg und Heinrich einen aus der Spieleszene wohlbekannten Hexer im Gepäck, um euch den Übergang so schmerzlos wie möglich zu gestalten. Nebenbei lesen wir noch das Buch von Bobba Fett, gedenken dem kürzlich verstorbenen Meat Loaf und versuchen im Film-Ressort, nicht in den Himmel zu schauen.

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer

Aufnahmedatum: 27.01.2022

Laufzeit: 1:32:45 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:15 Wir begrüßen euch zur neuen Off-Topic-Folge und haben unsere dritten Personen im Gepäck. Außerdem rekapitulieren wir die Tschüss-Diskussion und richten wir uns mit einem Aufruf an euch: Sprecht uns auf den Anrufbeantworter!

0:07:31 Gemischte News: Blizzard arbeitet an einem Survival-Spiel, Phil Spencer will alte Activision-Titel wiederbeleben, Ziggurat hat Klassiker-Lizenzen von Rainbow Arts aufgekauft und der Schöpfer der Yakuza-Reihe macht sich selbstständig.

0:23:14 Was haben wir zuletzt gespielt? The Gunk, Humankind und Persona 5 Strikers.

0:35:12 Die Hörerfrage zum Tage von Markus Pabst.

0:42:53 Off-Topic

0:43:02 Wir finden heraus, dass die Off-Topic-Vorbereitung gewisse Ähnlichkeiten mit der Welpenerziehung hat.

0:44:36 Buch-Ressort: The Witcher und alte Carl Barks-Comics.

0:52:16 Serien-Ressort: The Witcher zum Zweiten, The Book of Bobba Fett und The Silent Sea.

1:09:57 Musik-Ressort: Strictly a One Eyed Jack von John Mellencamp und Meat Loaf.

1:15:51 Film-Ressort: James Bond - Keine Zeit zu sterben, The French Dispatch, The Truffle Hunters, The Sparks Brothers und Don’t Look Up.