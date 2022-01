Sega-Arcades in Japan firmieren demnächst unter dem Namen GiGO

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der traditionsreiche Name Sega wird im März 2022 nach 56 Jahren vom japanischen Arcade-Markt verschwinden und durch GiGO ersetzt werden. Bereits im Dezember 2020 hatte das japanische Unternehmen Genda eine Mehrheit von 85,1 Prozent der Firma Sega Entertainment übernommen, seitdem firmiert der Arcade-Betreiber unter dem Namen Genda Sega Entertainment. Am 28. Januar 2022 hat Genda nun auch die restlichen Anteile übernommen. Der Name des Betreibers ändert sich auf Genda GiGo Entertainment und auch die Spielhallen werden neu betitelt. Künftig werden sie GiGo heißen, was für "Get into the Gaming Oasis" steht.

Noch im Juni 2020 kündigte SEGA die Fog Gaming Technologie an, mit der die Arcades auf Cloud-Gaming umgestellt werden sollten, um Betriebskosten zu sparen. Die Corona-Einschränkungen haben den japanischen Spielhallen finanziell stark zugesetzt, einige wurden im Zuge dessen geschlossen.

Wer sich mehr für die speziellere japanische Arcade-Szene interessiert, kann sich mit der Galerie+ "Gaming in Japan #1" von unserem User Labrador Nelson viele Eindrücke holen.