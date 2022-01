The Elder Scrolls Online: Neues Kapitel High Isle enthüllt

PC XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS Android

Bethesda hat ein neues Kapitel für sein MMO-Rollenspiel The Elder Scrolls Online angekündigt: The Elder Scrolls Online: High Isle. Diese Erweiterung ist Bestandteil des ganzjährigen Abenteuers "Vermächtnis der Bretonen". Erscheinen soll die Erweiterung am 6.6.2022 für PC, MacOS und Stadia sowie am 21.6.2022 für Xbox und Playstation-Konsolen.

Wie bei den Abenteuern der letzten Jahre besteht das "Vermächtnis der Bretonen" aus vier Erweiterungen: Zwei Verlies- und ein Story-DLC sowie The Elder Scrolls Online: High Isle. Der erste Verlies-DLC The Elder Scrolls Online: Ascending Tide erscheint bereits am 14. März für PC, MacOS und Stadia, beziehungsweise am 29. März für Konsolen. Im Juni folgt dann mit High Isle die inhaltlich umfangreichste Erweiterung des diesjährigen Abenteuers, welche neben einem neuen Gebiet und Quests auch zwei neue Gefährten und ein Sammelkartenspiel implementiert. Diese Inhalte sollen euch laut Entwickler bis zu 30 Stunden lang beschäftigen.

Vorbestellen könnt ihr The Elder Scrolls Online: High Isle in verschiedenen Versionen bis zum 4. April. Verbunden mit der Preorder könnt ihr euch, zum Beispiel, ein Fahlfrost-Kitz als Bonus sichern. Einen Eindruck von den neuen Inhalten erhaltet ihr in dem Video direkt unter dieser News.