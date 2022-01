WARNO: Roadmap für den Echtzeittaktiktitel veröffentlicht

PC

Der französische Entwickler Eugen Systems hat heute eine Roadmap für seinen kürzlich in den Early Access gestarteten Echtzeittaktiktitel WARNO veröffentlicht.

Neue Inhalte sollen demnach alle ungefähr zwei Wochen veröffentlicht werden. Jeder dieser Meilensteine wird nach einem napoleonischen Marschall benannt. Zu den Inhalten können neue Divisionen, Karten, Feature und mechaniken gehören. Zusätzlich zu den Meilensteinen gibt es weitere Patches und Hotfixes, die auch auf dem Spielerfeedback basieren.

Im Februar bringt der, nach dem Early-Access-Start zweite, Meilenstein Ney zwei neue Divisionen: Die 8th U.S. Infantry Division (Mechanized) für die NATO und die sowjetische 39th Guards Motorized Rifle Division für den Warschauer Pakt. Außerdem dabei: Eine neue 10v10-Karte. Die 8th U.S. Infantry Division (Mechanized) kämpfte im Zweiten Weltkrieg, wurde dann aufgelöst und in den 1950er Jahren reaktiviert und in Bad Kreuznach stationiert. 1989 handelte es sich um eine typische mechanisierte Infanteriedivision. Auftrag war, möglichst schnell einem sowjetischen Ansturm entgegengeworfen zu werden. Die 39th Guards Motorized Rifle Division kämpfte bereits in Stalingrad und kämpfte in der Folge in der Ukraine, Polen und Berlin. Nach dem Krieg wurde die Einheit als mechanisierte Division neu aufgestellt. Ziel: Einsatz gegen schwer verteidigte Positionen des Feindes. Die 39th Guards Motorized Rifle Division war direkt gegenüber der Fulda Gap stationiert und htte an den ersten Angriffswellen teilgenommen.

Der dritte Meilenstein Davout lässt den drohenden Bruderkrieg real werden. Denn jedes der beiden Deutschlands bekommt eine Division. Dazu werden weitere Karten erscheinen. Der vierte Meilenstein Murat bereichert das Spiel um zwei weitere deutsche Divisionen und mehr Karten.

Zusätzlich sind weitere Waffensysteme wie Mörser, Howitzer und Panzerabwehrkanonen geplant, die vielleicht schon Teil des dritten oder vierten Meilensteins werden. Gezogene Raketeneinheiten werden noch etwas dauern. Außerdem wird an weiteren Bewaffnungen für Flugzeuge und Helikopter gearbeitet. Im Early Access wird stets auch an der Balance gearbeitet, so dass sich auch bereits veröffentlichte Divisionen wieder etwas verändern können. Die derzeitige Sprachausgabe der Einheiten sind Platzhalter aus Steel Division 2 und wird für den Release neu vertont. Eugen Systems arbeitet auch an einer Army General Kampagne, die vielleicht noch in der Early-Access-Phase veröffentlicht wird.