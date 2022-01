PM: Sea of Thieves 2022: Neue Abenteuer auf hoher See (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

2021 war ein ereignisreiches Jahr für Sea of Thieves, doch auch 2022 warten unglaubliche Abenteuer auf Dich und alle anderen Pirat*innen, die die Meere besegeln. Letztes Jahr feierte Sea of Thieves 25 Millionen Spieler*innen – mehr als 5 Millionen Kopien wurden allein über Steam verkauft. Es wird nicht einfach, diese Meilensteine zu toppen. Doch was lieben Seefahrer*innen mehr als eine handfeste Herausforderung?

Dieses Jahr teilen wir die neuen Inhalte nicht stückchenweise Update für Update mit Dir, sondern haben etwas Besonderes vorbereitet. Alles, was Sea of Thieves 2022 für Dich bereithält, erfährst Du in einem ganz besonderen Video mit Creative Director Mike Chapman. Er stellt Dir gemeinsam mit einigen anderen bekannten Rare-Entwickler*innen die kommenden Highlights Deiner Piraten-Odyssey vor. Also komm mit an Bord, schnapp Dir einen Humpen Deines Lieblings-Drinks und wirf mit uns einen Blick auf das, was am Horizont 2022 auf Dich wartet!

Neben den Seasonal Updates ist eines unserer Hauptziele für 2022, die lebendige Spielwelt noch weiter auszubauen und ihr eine neue Dynamik zu verleihen. Dabei bilden die wunderbaren Geschichten das Herzstück von Sea of Thieves – egal, ob sie von den Entwickler*innen implementiert oder von den Spieler*innen geschaffen wurden. Und so hält auch 2022 neue Geschichten bereit, die Pirat*innen rund um den Globus zu neuer Tollkühnheit und Teamgeist inspirieren.

Hier kommen Abenteuer und Mysterien ins Spiel: Diese atmosphärischen Story-Erlebnisse sind als Ergänzung der regulären Seasons gedacht – sie bieten Spieler*innen regelmäßig spannende neue Geschichten. So gibt es auch abseits der neuen Gameplay-Features, die über die regulären Season Updates implementiert werden, immer etwas Neues zu entdecken.

Mysterien sind vergänglich und stehen nach ihrem monatlichen Erscheinen jeweils 2-3 Wochen zur Verfügung – die Welt der Seeräuber*innen ist nun mal von stetigen Veränderungen getrieben. Jedes zeitlich begrenzte Abenteuer bildet ein Kapitel innerhalb einer großen, übergreifenden Geschichte. Zusätzliche Cinematics sorgen dafür, dass Du tief in die Handlung eintauchst und mit freudiger Erwartung dem Finale entgegenfieberst. Das erste Abenteuer Shrouded Islands startet am 17. Februar – streich Dir den Tag also am besten direkt im Kalender an!

Die neuen Mysterien finden parallel zu den Abenteuern statt und bleiben für längere Zeit Teil der Spielewelt. Die Lösung dieser mysteriösen Geheimnisse ist nur möglich, wenn die Community Hinweisen folgt und knifflige Rätsel löst – innerhalb wie außerhalb der Spielwelt! Mysterien tragen ihren Teil dazu bei, dass sich die Welt von Sea of Thieves umfangreicher anfühlt als jemals zuvor. Und obwohl die Themen dieser Geheimnisse alle möglichen Aspekte des Piratenlebens behandeln können, verraten wir Dir bereits jetzt, dass sich das erste Rätsel um einen geheimnisvollen Mord drehen wird…

Die Seasons sorgen 2022 regelmäßig für neue Features und Inhalte sowie neue saisonale Belohnungen, neue Waren im Piratenbasar und optionale Beute-Pässe, mit denen Du Deinen Level-Fortschritt und Deine Ausbeute maximierst. Im März liefert Season Six eine neue Möglichkeit der Erkundung und des Kampfes: die Sea Forts!

Rund um die Welt erscheinen sechs Forts, die aus dem Meer der Verdammten stammen und von patrouillierenden Phantomen beschützt werden. Indem Du gegen diese geisterhaften Feinde kämpfst, sammelst Du Schlüssel, um die Sea Forts vollständig zu erforschen, ihre stärksten Verteidiger zu besiegen und Dir schlussendlich die üppige Beute der Schatzkammer zu unter den Nagel zu reißen. Die neuen Forts sind eng mit der Handlung verwoben, die sich in den ersten Abenteuern entfaltet.

In der zweiten Hälfte der Season Six wird etwas eingeführt, das sich die Community schon lange gewünscht hat: neue Inhalte für die Piratenlegenden! Geplant ist eine neue, Legenden-exklusive Seefahrt mit einer Reihe von Herausforderungen, die sich jedes Mal ändern, wenn Du in See stichst. Sei gespannt, neue Orte zu erkunden und mit speziellen Karten nach bisher unentdeckten Schätzen zu suchen…

Neben diesen aufregenden neuen Inhalten arbeitet das Team hart daran, das wichtige Feedback der Community umzusetzen. Wir bündeln so viele Ressourcen wie möglich, um die Funktionen zu verbessern, die Dir am wichtigsten sind. Weil sich das Team ganz darauf konzentriert, die Geschichten des Abenteuer-Modus bestmöglich zu gestalten, müssen an anderer Stelle harte Entscheidungen getroffen werden. Daher wurde nach langer interner Diskussion die schwierige Entscheidung getroffen, den Arena-Modus im Laufe der nächsten Monate zu schließen.

Mit dem immer größer werdenden Umfang von Sea of Thieves ist die wichtige Aufgabe der Qualitätssicherung und Fehlerbehebung für Abenteuer- und den Arena-Modus zeitgleich nicht mehr zu bewältigen. Das gesamte Team ist stolz auf das, was gemeinsam mit den Spieler*innen im Kreis der Arena erreicht wurde. Letztendlich war der Modus leider nicht so erfolgreich, wie wir uns erhofft hatten. Ein maßgeschneiderter kompetitiver Modus mit engagierten aber zu wenigen Spieler*innen lässt sich nur schwer mit der Zukunftsvision für Sea of Thieves in Einklang bringen. Umso mehr möchten wir uns stellvertretend für das gesamte Team bei allen Hardcore-Fans und der Arena-Community für ihre Kreativität und Leidenschaft bedanken. Weitere Details zu dieser Entscheidung findest Du auf der offiziellen Sea of Thieves-Website.

Dies ist nur ein kleiner Ausblick auf die Highlights, die Du 2022 in der Welt von Sea of Thieves erleben wirst – natürlich gibt es noch jede Menge weiterer Geheimnisse und Überraschungen in den Weiten der Meere zu entdecken. Wir hoffen, dass Du nach diesen Leckerbissen auf den Geschmack gekommen bist und mit ebenso viel Vorfreude auf die kommenden Monate blickst wie wir. Falls Du keine News zu der Welt der Pirat*innen verpassen willst, besuch einfach die offiziellen Social Media-Kanäle von Sea of Thieves.

Neu in der Welt von Sea of Thieves? Starte mit einer Jungfernfahrt und lerne in dieser Tutorial-Geschichte alles, was Du wissen musst. Mehr Tipps und Tricks finden sich online in unserer Pirate Academy, die vollgestopft mit verschiedenen Themen ist – von Segeln bis Schwertkampf. Erfahre mehr über Sea of Thieves unter www.xbox.com/seaofthieves oder schließe Dich dem Abenteuer auf www.seaofthieves.com an, wo Du Deine epische Reise mit einer der herzlichsten Gaming-Communitys der sieben Weltmeere antrittst.