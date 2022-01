Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Preis: Bis 3. Februar 2022 noch 29,99 Euro, dann 39,99 Euro

In einem Satz: Schon im Early Access heiße, vor allem aber vielversprechende, Echtzeittaktik im Kalten Krieg mit toller Präsentation.

Eugen Systems hat am 20. Januar 2022in den Early Access geschickt. Der französische Entwickler könnte Hobby-Taktikern unter anderem durch die- und-Reihen bekannt sein. WARNO will diese beiden Serien zu einem spannenden Titel mischen. Es ist das Jahr 1989 und in der Fulda Gap wird der Kalte Krieg heiß. Ob der neue Titel von Eugen ein heißes Spiel geworden ist, verrät euch dieser Spiele-Check von einem-Fan.Bereits die Musik und das wie ein Feldlager aufgezogene Menü transportieren euch direkt in die 80er Jahre. Wie in Steel Division 2 und anders als inwerden euch Divisionen vorgegeben, die ihr euch dann innerhalb vorgegebener Parameter selbst zusammenstellt. Deckbuilding ist ein integraler Bestandteil, jede Division erlaubt eigene Strategien. WARNO übernimmt viele "Quality of Life"-Feature von Steel Division 2, setzt aber einen drauf. Ihr könnt beispielsweise im Deck befindliche Einheiten verändern (andere Erfahrungsstufe oder Fahrzeuge). Bei den einblendbaren Sichtlinien könnt ihr euch während der Schlacht sogar anzeigen lassen, welche Objekte Einheiten in welchem Umkreis erspähen können. Gerade, wenn ihr ihr frisch einsteigt, ist das sehr hilfreich.Von der Präsentation ist WARNO jetzt schon sehr gut gelungen. Schöne Einheitenmodelle, auf Satellitenbildern aufbauende Karten, Soundeffekte mit Wumms und wuchtige Explosionen. Besonders gut gefallen mir die kleinen Details wie zurückgelassene Fahrzeuge und Koffer oder kleine Baustellen. Den vollen Genuss bekommt ihr, wenn ihr in Partien gegen die KI die Zeit verlangsamt oder eure Replays analysiert. Denn im Schlachtgetümmel seid ihr meist rausgezoomt unterwegs.Wenn euer teurer Panzer tapfer und alleine dem Feind entgegenrollt, könnt ihr gedanklich gleich eine Verlustmeldung machen. Denn der in Deckung lauernde Infanterist verwandelt ihn mühelos in einen Blechsarg, bevor er aufgeklärt wird. Ihr müsst dringend auf unterschiedlichste Einheiten setzen. Ich musste mich dabei vor allem hinsichtlich der Reichweite umstellen: Eine Panzerabwehrrakete fliegt gerne mal 1,5 Kilometer. Deutlich mehr als die 100-250 Meter, die ich von den Infanteristen aus Steel Division 2 gewöhnt bin. Während ich mich auf einen größeren Maßstab umstelle, geht es Wargame-Spieler wohl genau andersrum.Euer Arsenal ist reichhaltig: Diverse Flugzeuge, Helikopter, verschiedene Panzer, Aufklärungseinheiten oder Artillerie. Eure Infanterie ist mit dem Fußbus, LKW, Jeep, gepanzerten Fahrzeugen oder sogar Helikoptern unterwegs. Auch unbewaffnete Fahrzeuge kosten Befehlspunkte, bleiben aber auf der Karte und können zum Transport und zur Feindaufklärung eingesetzt werden. Oder ihr verkauft sie wieder, das geht optional auch automatisch. Neue Befehlspunkte bekommt ihr jede Minute. Unterschiedliche Phasen und Einkommen wie in Steel Division 2 gibt es nicht, was Anfängern das Deckbuilding erleichtern wird.Eine Seite gewinnt die Partie, wenn ihr Zähler den Maximalwert erreicht. Punkte hierfür sammelt ihr, indem ihr Anführer-Einheiten, die auch Truppen im Umkreis um eine Veteranenstufe verbessern, in die auf der Karte verteilten Befehlszonen verlegt. Jede hat einen Punktwert. Eine positive Differenz zum Gegner wird eurem Konto in Intervallen gutgeschrieben. Auch eure Spawnpunkte müsst ihr unter Kontrolle behalten, sonst könnt ihr dort keine Verstärkung mehr rufen!Weitere Highlights: Versorgungsfahrzeuge bringen nicht nur Munition und Sprit, sondern reparieren Vehikel und heilen Infanterie. Die Geräuschentwicklung einer Einheit kann zur Entdeckung führen, mehrere Infanterieeinheiten können ein Gebäude besetzen.Ich hatte bislang knapp 20 Stunden Spaß beim Finetunen meiner Decks, im Kampf gegen die KI (alleine und im 2v2) sowie im Online-Ranked. Klar ist aber auch: WARNO ist im Early Access. Das heißt einerseits, dass ihr derzeit maximal 4 gegen 4 auf einer von vier Karten spielen könnt und nur zwei (noch nicht voll bestückte) Divisionen zur Auswahl stehen. Auch die Kampagne und Szenarien sind noch nicht spielbar. Mehr Inhalte sollen aber im Laufe des Early Access nachgesteuert werden, die Release-Version wird etwa 16 Divisionen umfassen. Die Beschränkung auf zwei Divisionen zum Start hat meiner Meinung nach den Vorteil, dass besser am Balancing geschraubt werden kann. Die ersten Patches fixen auch nicht nur Bugs (ich hatte keine Abstürze oder Performance-Einbrüche), sondern optimieren auch das Balancing.Wenn euch der geringe Umfang zum Start und die laufenden Anpassungen nicht abschrecken, könnt ihr als Echtzeittaktiker mit WARNO bereits jetzt sehr viel Spaß haben. Das gilt auch dann, wenn ihr die "Eltern" von Eugen nicht gespielt habt.