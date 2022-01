Uncharted: Finaler Trailer und Filmposter erschienen

PC PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Uncharted - Legacy of Thieves Collection ab 47,99 € bei Amazon.de kaufen.

Erst vor wenigen Tagen hat Sony Pictures das offizielle Filmplaket zu der kommenden Spieleverfilmung von Uncharted vorgestellt. Auch dort sind die zwei Protagonisten des Streifens Tom Holland als Nathan Drake und Mark Wahlberg als sein Buddy und Mentor Victor „Sully“ Sullivan deutlich zu erkennen. Darüber hinaus ist dort auch Antonio Banderas als Moncada und Gegenspieler des Abenteurerduos zu sehen.

Brandneu ist hingegen der dritte und finale Trailer zum Film erschienen, der euch wieder mit ein paar neuen Filmszenen, Gags und Sounduntermalungen unterhalten will. In Deutschland startet Uncharted am 17. Februar 2022 in den Kinos. Anschließend könnt ihr euch den neuen deutschsprachigen Trailer anschauen. Der englischsprachige Trailer ist über die Quellenhinweise anwählbar.