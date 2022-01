PM: Schalte während der HUMANKIND™ Lunar New Year Community Challenge exklusive Belohnungen frei (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Schalte während der HUMANKIND™ Lunar New Year Community Challenge exklusive Belohnungen frei

– Verdiene von jetzt an bis zum 16. Februar Ära-Sterne, während du als Zhou, Ming und/oder Modernes China spielst, um Belohnungen wie spezielle Profilsymbole, Dekorationen und den Wang Zhenyi-Avatar freizuschalten! –

Paris, 27. Januar 2022 – Frohes neues Mondjahr des Tigers! Dieses majestätische Tier war der Protagonist unzähliger Mythen, Gedichte, Gemälde und Skulpturen in der Geschichte des asiatischen Kontinents und insbesondere Chinas.

Der Tiger ist eines der wichtigsten Symbole der chinesischen Kultur und wird in der frühen chinesischen Kunst des Neolithikums, in den Bronzewaren der Shang- und Zhou-Dynastien, in den Tafeln der kaiserlichen Generäle während der Zeit der Streitenden Staaten und in den Ziegelwerken der Han-Dynastie dargestellt. Und auch heute noch gilt er in allen asiatischen Kulturen, die das Neujahrsfest feiern, als Symbol für Stärke und Mut.

Nimm an der Community-Herausforderung teil, spiele als Zhou, Ming und/oder Modernes China und sammle Epochensterne, um exklusive Symbole, Dekorationen und den berühmten Astronomen, Mathematiker und Dichter Wang Zhenyi für deine Persona-Sammlung freizuschalten!

Das Event beginnt jetzt und läuft bis zum 16. Februar 2022 um 23:59 Uhr MEZ. Verfolge den Fortschritt der Community-Herausforderung über den HUMANKIND™ Game Hub auf Games2Gether .

Du hast dir noch kein Exemplar von HUMANKIND™ zugelegt? Das rundenbasierte historische Strategiespiel ist auf Steam und im Epic Game Store erhältlich oder kann außerdem über den Game Pass für PC gespielt werden.