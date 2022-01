PM: TWO POINT CAMPUS ERSCHEINT AM 17. MAI 2022 FÜR PC & KONSOLEN – JETZT VORBESTELLEN (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

TWO POINT CAMPUS ERSCHEINT AM 17. MAI 2022 FÜR PC & KONSOLEN – JETZT VORBESTELLEN

– Humorvolle Aufbau-Simulation ist ab Launch auch im Game Pass für PC und Xbox verfügbar! –

London, England – 27. Januar 2022 – SEGA Europe Limited und Two Point Studios Limited freuen sich, gemeinsam bestätigen zu können, dass das mit Spannung erwartete Spiel Two Point Campus™ am 17. Mai 2022 für PC und Konsolen erscheinen wird! Spieler und Spielerinnen können auf TwoPointCampus.com ein physisches Exemplar des Spiels vorbestellen oder Two Point Campus für Steam, Sony PlayStation® 4|5, Microsoft® Xbox One und Xbox Series X|S digital über die First-Party-Stores erwerben – der Vorverkauf für Nintendo Switch über den eShop folgt in Kürze. Two Point Campus wird außerdem ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar sein. Mit dem neuen Trailer kann man sich ab sofort mal auf das Spiel einstimmen.

In Two Point Campus lässt sich der Campus seiner Träume errichten, während man den Alltag seiner Schüler so gestaltest, dass sie das Abenteuer ihres Lebens haben – voll von bedeutungsvollen Beziehungen, lustigen außerschulischen Aktivitäten und natürlich… erstklassiger Bildung. Schließlich führen zufriedene Studenten und Studentinnen und gute Noten zu einer Steigerung des Prestiges des Campus, was bedeutet, dass Sie mehr Studenten einschreiben können und zufälligerweise auch mehr Geld verdienen…

Anstelle der typischen akademischen Kost gibt es für die Studenten in Two Point County eine Menge verrückter und wunderbarer Kurse, wie z. B. Gastronomie, wo sie lernen, wie man übergroße kulinarische Köstlichkeiten zubereitet. Die technikbegeisterten Schüler können Robotikkurse belegen, in denen Wissenschaft, Lehrer und Schüler zusammenkommen, um riesige Roboter zu bauen. Jeder Student hat seine eigenen Charaktereigenschaften, daher müssen Spieler und Spielerinnen sicherstellen, dass Sie auf alle individuellen Bedürfnisse eingehen, um diese zu vielseitigen Persönlichkeiten zu entwickeln, die das Vermächtnis der Universität mit Stolz erfüllen.

Wie Two Point Hospital ist auch Two Point Campus eine charmante, zugängliche und tiefgründige Management-Simulation – aber zum ersten Mal kann man seinen Campus von Grund auf selbst erschaffen. Man baut stilvolle Wohnheime für die Studenten, legt dekorative Wege und Wälder an und rüstet den Campus mit neuen, leicht zu bedienenden Kreativwerkzeugen auf, um sein eigenes pädagogisches Meisterwerk zu bauen.

Bonusgegenstände für den Campus & das Krankenhaus

Auf sein Universitätsabenteuer kann man sich bereits jetzt vorbereiten, indem man Two Point Campus jetzt vorbestellst, um einige exklusive Bonusgegenstände im Spiel zu erhalten, die den eigenen Campus zum Start aufpeppen werden. Schmücken Sie Ihre Gärten mit einem U-förmigen Formschnittbusch, stillt seinen Wissensdurst am Brunnen des Wissens und holen sich seine ganz persönliche Perle der Weisheit. Wer Two Point Hospital besitzt und Two Point Campus vorbestellst, der darf sich über seinen Glückstag freuen, denn Besitzer des Hospitals erhalten einige tolle kostenlose Ingame-Gegenstände für Two Point Hospital, wie eine elegante Varsity-Jacke und eine Rüstung. Wer ein physisches Exemplar von Two Point Campus kauft, erhält die „Enrolment Edition“, die eine tolle ausklappbare Campus-Karte, einen schicken Universitätsprospekt und eine exklusive Verpackung mit sich bringt.

Weitere Informationen zu Two Point Campus gibt es auf www.twopointcampus.com , wo man sich auch für den County Pass anmelden kann und damit den begehrtesten kostenlosen Spielgegenstand zum Start freischaltet: Die Goldene Toilette! Außerdem kann man das Spiel auf Instagram , Facebook , YouTube und Twitter verfolgen. Für weitere Informationen über SEGA Europe besucht man www.sega.co.uk ein oder folgt SEGA auf Facebook , Instagram , YouTube , Twitch oder auf Twitter .

*Besitzer von Two Point Hospital, die ein physisches Exemplar von Two Point Campus vorbestellen, erhalten die kostenlosen Gegenstände im Spiel, wenn Two Point Campus am 17. Mai 2022 erscheint. Hospital-Besitzer, die Campus digital für Steam, Xbox oder PlayStation vorbestellen, können ihre kostenlosen Gegenstände sofort abholen. Spieler, die Hospital für Nintendo Switch besitzen, können Campus schon bald über den Nintendo eShop vorbestellen, wodurch die kostenlosen Gegenstände zum Start freigeschaltet werden.

