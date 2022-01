PM: Free to Play Portal-Shooter Splitgate: Das müsst ihr über die Beta Season 1 wissen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es muss ja nicht immer Battle Royale sein: Splitgate ist ein klassischer Arena-Shooter, in dem zwei Teams auf verwinkelten Karten, teils mit mehreren Ebenen, gegeneinander in mehr als 20 Spielmodi, wie Team Deathmatch, King of the Hill, Capture the Flag, Domination, 2v2 oder Gun Game, antreten. Um eure Gegner den Garaus zu machen, steht ein üppiges Arsenal an Automatikgewehren, Schrotflinten, Pistolen, Snipergewehren oder Railguns und Raketenwerfer zur Verfügung.

Was Splitgate deutlich von anderen Genre-Vertretern unterscheidet, ist die innovative Portal-Mechanik. Per Knopfdruck feuert ihr Portale ab, durch die ihr unerkannt hinter einem Feind erscheint, blitzschnell die Flucht antretet oder große Strecken in Sekundenbruchteilen überwindet. Ihr könnt sogar ein Portal öffnen und durch das entstandene Dimensionstor auf Gegner ballern. Das sorgt für reichlich unangenehme Überraschungsmomente, allerdings euch für euch, denn natürlich kann auch das feindlichen Team Portal-Manöver ausführen und ihr fangt euch hinterrücks ein paar Kugeln ein, wenn ihr nicht gut aufpasst.

Möchtet ihr die Portal-Gefechte in Aktion sehen? Die Kollegen von Inside PlayStation erklären euch in ihrem Video zum Free to Play Hit des Jahres genau die Spielmechanik und geben euch gleich noch einige Profi-Tipps mit auf den Weg.

Das Team von 1047 Games, bei der zu Beginn gerade einmal zwei Personen für die Entwicklung zuständig waren, ist mittlerweile auf stattliche 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angewachsen und arbeitet fleißig an neuen Karten, Charakteren, Spielmodi und Features. Die ersten Neuerungen könnt ihr ab dem 27. Januar bewundern, wenn die Beta Season 1 offiziell beginnt. Freuen könnt ihr euch zum Beispiel auf die völlig neu gestaltete Karte Foregone Destruction, die frische Map Hotel, Grafikupdates, kostenlose Waffenskins sowie einen neuen 100-Level-Battle-Pass.

Der erste von zwei neuen Spielmodi bringt einen überraschenden Twist in die Matches. In Evolution treten zwei Teams über sechs Runden ohne Respawning gegeneinander an. Die Besonderheit: Das Verlierer-Team bekommt zu Beginn der folgenden Runde verbesserte Waffen und somit einen Vorteil. Das sorgt für neue taktische Möglichkeiten, in dem ihr vielleicht absichtlich eine oder zwei Runden abgebt, um ordentliche Waffen-Upgrades zu erhalten.

In dieser Capture the Flag-Variante wechseln sich die Teams in der Offensive und Defensive nach jeder Runde ab und müssen die Flagge entweder verteidigen oder erobern.

Mit der Beta Season 1 wird mit dem Custom Map Creator ein massives neues Feature eingeführt, bei dem ich euch alleine oder gemeinsam mit bis zu acht Spielern und Spielerinnen kreativ ausleben könnt. Erstellt eure eigene Map aus Blöcken, Rampen oder Portalwänden, platziert Waffen sowie Spawnplätze und testet eure Kreation gleich in einem Match auf ihre Tauglichkeit. Eigene Karten lassen sich abspeichern und auch von anderen Splitgate-Spielern und Spielerinnen genutzt werden.

Neben dem Battle-Pass mit kostenlosen und kostenpflichtigen Items, gibt es noch eine weitere Möglichkeit an Gegenstände zu kommen. Werbt ihr neue Spieler für Splitgate und gibt dieser euren Referral-Code ein, winken exklusive Skins und 50 Splitcoins, mit denen ihr im Spiel einkaufen geht. Erreicht der Geworbene Level 10, bekommt ihr automatisch die Belohnung. Insgesamt lassen sich so zehn Belohnungen über den Referral-Pass kassieren. Begeistert ihr mehr Menschen für Splitgate, dann gibt es zwar keine Skins mehr, aber jedes Mal noch die 50 Splitcoins. So lässt sich der 900 Splitcoins teure Battle-Pass auch finanzieren.

Ihr möchtet gerne wissen, welche Games ihr noch kostenlos auf eurer PlayStation spielen könnt? Dann schaut euch unbedingt das unten verlinkte Video 8 Free to Play Games für PS5 + PS4 von Inside PlayStation an.

Die Free to Play-Version und optional Starter Weapon- sowie Character-Packs, Splitcoins oder gleich die umfangreiche Gold Edition mit exklusiven Skins ladet ihr euch bequem aus dem PlayStation Store herunter.

