PM: Lunar Sale im Ubisoft Store bietet bis zu 75% Rabatt (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 27. Januar 2022 – Derzeit läuft im Ubisoft Store der Lunar Sale. Bis zum 7. Februar, 10 Uhr bietet der Sale bis zu 75% Rabatt auf ein breites Angebot verschiedener beliebter Spielreihen und Titel, wie Far Cry 6 und Riders Republic. Neben digitalen PC-Spielen bietet der Ubisoft Store in dieser Zeit auch rabattierte Titel für PS5, PS4, Xbox und Switch sowie diverse Merchandise-Produkte.

Highlights im Überblick

Es gibt es alle 48 Stunden einen neuen Flash Sale im Store. Dabei handelt es sich um besonders starke Rabattierungen, die zudem zeitlich stark begrenzt sind. Den Anfang macht die Riders Republic Deluxe Edition mit 40% Rabatt. Das Angebot läuft bis zum 29. Januar, 10 Uhr. Anschließend startet ein neuer Flash Sale.

Außerdem ist zum ersten Mal die Rainbow Six Sammlerbox im Angebot. Diese kann im Lunar Sale um rund 25% rabattiert für 104,99 € erworben werden. Die Box beinhaltet unter anderem ein Replikat von Sledges Hammer, den Tachanka-Funkel-Chibi und 3 exklusive Kunstdrucke. Des Weiteren sind diverse Rainbow Six-Chibis aktuell stark reduziert. Alle Angebote können im offiziellen Ubisoft Store gefunden werden.

Auch Fans von Aufbauspielen kommen auf ihre Kosten. Mit dem preisgekrönten Anno 1800 können Spieler:innen eine individuelle Stadt nach ihren Vorstellungen bauen und müssen dabei die Wirtschaft sowie die Beziehungen zu ihren Konkurrenten im Auge behalten. Anno 1800 ist während des Sales um rund 60% reduziert erhältlich. Auch der Season Pass 3 des Spiels, der den DLC „Dächer der Stadt“ beinhaltet, kann aktuell einzeln und rabattiert im Ubisoft Store erworben werden. Alle Angebote zu Anno 1800 sind hier zu finden.

Wen es eher in die eisige Kälte des Nordens zieht, erhält mit Assassin’s Creed Valhalla die Möglichkeit, als Eivor in die Welt der Wikinger einzutauchen und viele Abenteuer zu erleben. Aktuell kann das Spiel um rund 50% rabattiert für 30 € erworben werden.

Für Fans und Interessierte der Far Cry-Reihe gibt es Far Cry 6 im Angebot. Der Open-World-Ego-Shooter, der die Spieler:innen in die Kämpfe der modernen Guerilla-Revolution verwickelt ist der neuste Titel der beliebten Reihe und aktuell für 38,99 € statt für 59,99 € erhältlich. Außerdem kann der erste DLC für Far Cry 6, Vaas: Wahnsinn, ebenfalls während des Lunar Sales rabattiert erworben werden.

10€ Belohnung mit der Wallet-Aktion:

Bis zum 7. Februar erhalten zudem alle, die einen Einkauf in Höhe von mindestens

49,99 € tätigen, eine 10 € Wallet-Belohnung. Die Wallet-Aktion kann auch mit dem Treueprogramm kombiniert werden. Alle Informationen dazu können hier gefunden werden.

Zusätzlich 20% auf den Warenkorb mit dem Ubisoft Treueprogramm:

Mit dem Ubisoft Treueprogramm im Ubisoft Store besteht immer die Möglichkeit, 100 Units gegen zusätzliche 20% Rabatt auf den gesamten Warenkorb einzutauschen. Ausgenommen sind Ingame-Währungen, das Ubisoft+ Abonnement und physische Produkte (Bücher, Comics u.Ä.). Mehr Informationen dazu unter https://ubisoftconnect.com/de-DE/shop-discount/.