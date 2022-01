Horizon - Forbidden West: Aloys Abenteuer erreicht Goldstatus

PS4 PS5

Am 18. Februar 2022 wird mit Horizon - Forbidden West das zweite Abenteuer von Aloy für PS5 und PS4 erscheinen. Wie das Entwicklerstudio Guerilla Games nun bekannt gegeben hat, hat das Spiel Goldstatus erreicht. Das bedeutet, dass der Titel der Ansicht des Studios nach fertig ist und in die Produktion gegeben werden kann, damit die Datenträger pünktlich zu Release im Regal stehen. Erfahrungsgemäß wird es aber trotzdem nötig sein, einen Day-One-Patch herunterzuladen, da selbst nach dem vermeintlichen Abschluss der Entwicklung noch am Bugfixing gearbeitet wird.