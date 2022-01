Steam Deck: Marktstart für Reservierungen am 25. Februar

Linux

Ursprünglich sollte Valves Handheld-PC Steam Deck bereits im Dezember 2021 starten. Daraus wurde bekanntermaßen nichts, doch nun hat das Unternehmen einen neuen Termin für die Markteinführung bekannt gegeben: den 25. Februar 2022. An diesem Tag um 19:00 Uhr wird das Unternehmen anfangen, E-Mails an Personen mit einer gültigen Reservierung zu schicken. Solltet ihr zu den Auserwählten gehören, habt ihr 72 Stunden Zeit, um euren Kauf abzuschließen. Solltet ihr diese Frist verpassen, geht euer Slot an den nächsten Nutzer in der Warteschlange.

Der Versand der Geräte wird ab dem 28. Februar 2022 beginnen. Danach verschickt Valve neue Bestell-Mails im Wochentakt. Ihr könnt nur die Version des Steam Deck bestellen, die ihr reserviert habt und eure Reservierungsgebühr wird natürlich dem endgültigen Kaufpreis abgezogen. Die Mails werden in der Reihenfolge rausgeschickt, in der sich die Nutzer das Gerät gesichert hatten.