PM: 5 Dinge, die man in Horizon Zero Dawn getan haben muss (Sony Playstation Blog)

Freut ihr euch auch schon so sehr auf Horizon Forbidden West? Wir installieren gerade wieder den ersten Teil, um vor Release des Nachfolgers alle Erinnerungen aufzufrischen. Falls ihr das genauso machen wollt, haben wir heute ein paar Tipps für euch. Die folgenden fünf Dinge solltet ihr unbedingt erledigen, bevor ihr euch ab 18. Februar mit Aloy in den Verbotenen Westen stürzt.

Klar, die Story von Horizon Zero Dawn ist fantastisch. Und die Gegner erst! Wir empfehlen euch trotzdem, auch mal weit abseits der üblichen Pfade zu wandern und einfach die Welt um euch herum zu genießen. Wir können die Winde auf den Klippen regelrecht spüren, wenn wir unseren Blick in die Ferne schweifen lassen.

In Horizon Zero Dawn ist so ziemlich jede Ecke ein Kunstwerk. Entdeckt saftige Wiesen und Wälder, malerische Lichtstimmungen hoch oben in den Bergen und die eisig glitzernde Flora des Hochlandes. Ein praktischer Nebeneffekt eurer Erkundungstouren: An den Aussichtspunkten lernt ihr mehr über die Alte Welt und taucht so noch tiefer in die Geschichte ein.

Wenn ihr gerade sowieso die Welt erkundet, verbindet eure Reise doch direkt mit der Erledigung von ein paar Nebenquests! Die gehen nämlich über das bloße Erfüllen kleiner Bring- oder Jagdaufgaben hinaus und spinnen ihre eigenen Geschichten. Manchmal spielt ihr Detektiv und an anderer Stelle stolpert ihr geradewegs in ein Liebesdrama, das euch mitreißen wird.

Neben den üblichen Belohnungen könnt ihr in bestimmten Nebenmissionen auch Verbündete gewinnen. Praktisch!

Aloys ikonisches Outfit vom Anfang des Spiels lieben wir alle. Im Laufe der Zeit erhält sie immer mehr coole Looks, die nicht nur ein modisches Statement darstellen: Die unterschiedlichen Rüstungen helfen Aloy im Kampf gegen verschiedene Gegnertypen.

Besonders im Gedächtnis geblieben ist uns dabei die Schildweber-Rüstung. Sie sieht super stylisch aus und verleiht Aloy sogar für kurze Zeit die Kraft der Unverwundbarkeit. Das kann besonders bei den richtig harten Maschinengegnern gegen Ende des Spiels ein Retter in der Not sein. Um sie zu bekommen, müsst ihr jeden Winkel der Welt nach Energiezellen absuchen, doch die Arbeit wird sich für euch lohnen.

In Horizon Zero Dawn gibt es so viel zu erleben! Neben der umfangreichen Hauptgeschichte und den vielen Nebenquests hält auch die Welt selbst so manche Überraschung für euch parat. An einigen Orten könnt ihr kleine Aktivitäten absolvieren und Zusatzmissionen erfüllen.

So stolpert ihr bestimmt in die Jagdprüfungen der Stämme, in denen euer Können mit dem Bogen gefragt ist. Neben den heiß begehrten Trophäen für das Abschließen solcher Missionen erhaltet ihr besseres Equipment für eure nächsten Aufgaben. Die besonders starken Versionen verschiedener Bögen sind nämlich nur über diese besonderen Prüfungen zu erlangen.

Ihr habt zahlreiche Games auf eurer Konsole gespielt und kennt euch richtig gut im Videospiel-Kosmos aus? Dann habt ihr bestimmt schon einige der Easter Eggs in Horizon Zero Dawn entdeckt. Von der Killzone-Kaffeetasse bis hin zu niedlichen Langohren, die an das Jump-‘n’-Run Jazz Jackrabbit erinnern sollen.

In einem anderen Blogpost haben wir noch etwas ausführlicher über die beiden Hasen und einige andere Geheimnisse geschrieben. Schaut doch mal rein und erfahrt, welche Easter Eggs euch möglicherweise entgangen sind!

Ihr wollt noch mehr wissen und in Erinnerungen an die tollen Momente aus Horizon Zero Dawn schwelgen? Dann werft einen Blick auf in Video und lasst euch zu eurem ersten oder einem erneuten Run inspirieren. Das Team von Inside PlayStation verrät euch außerdem, weshalb Geralt von Riva und Aloy ein ziemlich gutes Team abgeben würden.

Denkt ihr das auch? Schreibt es uns unten in die Kommentare!