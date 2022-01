Rainbow Six - Extraction: Testvergleich deutscher Magazine [6/6]

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

In unserem Noten-Vergleich zu Rainbow Six - Extraction führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), Gamona.de, GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Rainbow Six - Extraction

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele 2,7

(Schulnote) Rainbow Six Extraction ist im Kern ein empfehlenswerter Online-Shooter. Doof nur, dass Ubisoft pro Schauplatz lediglich drei Levels implementierte und diese sich viel zu häufig wiederholen – vor allem, wenn man öfter auch mal scheitert. Gleiches gilt für die Missionsarten, denen es speziell bei mehrstündigen Spielsessions an Variation mangelt. GamePro 78

v. 100 Wenn man sich mit den Operatoren erst einmal warm gespielt und vor allem auch deren Spezialfähigkeiten verinnerlicht hat, machen die Einsätze insbesondere im Koop derart viel Spaß, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. [...] Dass es nicht für höhere Wertungsränge reicht, liegt letztendlich an der Gleichförmigkeit des Spiels. GIGA 7.6

v. 10 Rainbow Six Extraction sorgt für eine paar spaßige Koop-Stunden, die ihr am besten mit Freunden erlebt. Leider wird das Alien ein bisschen zu oft wiedergeboren und das Spielprinzip ist zu repetitiv, um lange zu motivieren. Aus den interessanten Ansätzen wird bedauerlicherweise nicht genug gemacht. PC Games /

Videogameszone.de

7

v. 10 Nicht getestet* Ich würde Rainbow Six: Extraction gerne mit meinen Freunden zusammenspielen, ich würde ihnen aber trotzdem nicht empfehlen, es zu kaufen. Zu groß ist die Gefahr, dass es ihnen nicht zusagt, denn der Shooter gefällt trotz Siege-Gameplay noch lange nicht jedem. (Konsolen-Versionen haben niedrigere Wertung 6 v. 10) Spieletipps 69

v. 100 In meinen Augen habt ihr nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen Spaß mit diesem Spiel. [...] Ironischerweise macht das Spiel zu dritt mit einem Run-and-Gun-Stil aber am meisten Laune. Wenn ich auf alles toll ausgedachte der Entwickler pfeife, macht es mit engen Freunden wirklich viel Spaß. GamersGlobal 7.5

v.10 Wie die Alien-Gefahr gestaltet wurde, sodass eure Entdeckung eine fiese Kettenreaktion auslöst, gefällt mir sehr. Rainbow Six - Extraction schafft den Spagat, taktisches Vorgehen zu fördern, aber flott zu bleiben. [...] Extraction hat mir trotz guter Ansätze aber nicht rundum gefallen. Unter anderem können die Zufallselemente nicht verhindern, dass sich die Einsätze bald recht ähnlich anfühlen.

Durchschnittswertung 7.4 *Zuletzt überprüft: 26.01.2022, 18:12 Uhr

